Канадський Червоний Хрест вже перерахував понад 220 млн доларів на підтримку України й надалі надаватиме свою допомогу.

Про це інформує пресслужба МОЗ України з посиланням на заяву президента і генерального директора Канадського Червоного Хреста Конрада Сове під час зустрічі з очільником МОЗ України Віктором Ляшком.

Під час зустрічі сторони обговорили важливість концентрації зусиль на тому, аби забезпечити базову потребу українських пацієнтів у послугах первинної медичної допомоги.

Відтак, зараз в межах ініціативи Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України на території України вже працює 1000 патронажних медсестер. За словами генерального директора Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України Максима Доценка, до кінця 2025 року планується збільшення їх кількості до 5000.

Також за даними МОЗ, по всій Україні вже працює 100 мобільних бригад, які виїжджають до віддалених населених пунктів. Невдовзі їх має стати 150. У складі кожної мобільної бригади працюють висококваліфіковані спеціалісти з великим медичним стажем роботи, які надають комплекс медичних та психологічних послуг.

Крім цього, під час зустрічі сторони зупинилися на співпраці у сфері ментальної, фізичної та соціальної реабілітації, потреба у якій постійно зростає.

Зокрема, Віктор Ляшко подякував народу Канади за “потужну підтримку”.

Зазначимо, що 1 квітня до державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.

Відтак, ці кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ. Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України. За його словами, отримані 1,8 млрд доларів США 2,4 буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

“Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором”, – резюмував Сергій Марченко.