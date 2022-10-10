В Україні тимчасово припинив роботу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Організація ухвалила рішення з міркувань безпеки.

Про це повідомив Reuters.

Червоний Хрест вирішив припинити операції після масованого обстрілу практично всієї території України.

“З міркувань безпеки наші команди тимчасово зупинили сьогодні роботу”, — сказав прессекретар у відповіді електронною поштою на запитання Reuters.

Водночас тимчасово зупинила допомогу і Норвезька рада у справах біженців. Роботу відновлять лише тоді, коли буде безпечно.

Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що станом на 11:40 окупаційні війська РФ запустили по Україні понад 80 ракет. З них вдалося збити 45 силами ППО. Також знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.