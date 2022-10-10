Про це повідомив Reuters.
Червоний Хрест вирішив припинити операції після масованого обстрілу практично всієї території України.
“З міркувань безпеки наші команди тимчасово зупинили сьогодні роботу”, — сказав прессекретар у відповіді електронною поштою на запитання Reuters.
Водночас тимчасово зупинила допомогу і Норвезька рада у справах біженців. Роботу відновлять лише тоді, коли буде безпечно.
Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що станом на 11:40 окупаційні війська РФ запустили по Україні понад 80 ракет. З них вдалося збити 45 силами ППО. Також знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.