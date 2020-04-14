Кількість смертельних випадків від коронавіруса в Великобританії може виявитися на 15% вищою, ніж наводиться в офіційних даних.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Британське управління національної статистики повідомило, що до 23 квітня в Англії й Уельсі померло 6235 осіб, і у свідоцтвах про смерть вказувався COVID-19.

“Якщо подивитися на дані по Англії, це на 15% вище, ніж цифри NHS, оскільки вони охоплюють всі згадки COVID-19 у свідоцтвах про смерть”, – сказав Нік Стріп, представник управління статистики.

На відміну від щоденних даних, що публікуються урядом, який показує лише випадки смерті в лікарнях, ці цифри включають і інші смертельні випадки, як наприклад, в будинках для людей похилого віку.

Відзначається, що половина смертей, зареєстрованих в Лондоні за 14 тижні пов’язані з коронавірусів.