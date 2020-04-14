Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Британське управління національної статистики повідомило, що до 23 квітня в Англії й Уельсі померло 6235 осіб, і у свідоцтвах про смерть вказувався COVID-19.
“Якщо подивитися на дані по Англії, це на 15% вище, ніж цифри NHS, оскільки вони охоплюють всі згадки COVID-19 у свідоцтвах про смерть”, – сказав Нік Стріп, представник управління статистики.
На відміну від щоденних даних, що публікуються урядом, який показує лише випадки смерті в лікарнях, ці цифри включають і інші смертельні випадки, як наприклад, в будинках для людей похилого віку.
Відзначається, що половина смертей, зареєстрованих в Лондоні за 14 тижні пов’язані з коронавірусів.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
- В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.
- З Фонду боротьби з коронавірусом витратять 64,7 мільярда гривень на заходи із боротьби зі спалахом в Україні.