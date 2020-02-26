Число тих, що заразилися коронавірусом в Італії досягло 400

В Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб.

Про це повідомив глава служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає CNN.

Також повідомляється про 12 летальних випадків внаслідок коронавірусу.

Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев’ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померлих), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).

Борреллі зазначив, що половина хворих не потребує госпіталізації, а 4 з 5 хворих мають тільки легкі симптоми.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.