Число тих, що заразилися коронавірусом в Італії досягло 400

Про це повідомив глава служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає CNN.
Також повідомляється про 12 летальних випадків внаслідок коронавірусу.
Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев’ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померлих), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).
Борреллі зазначив, що половина хворих не потребує госпіталізації, а 4 з 5 хворих мають тільки легкі симптоми.
Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.