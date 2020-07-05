Про це повідомляють #Букви.

У неділю, 5 липня, на своїй сторінці в Instagram Лещенко виставив світлини, на яких він разом із дружиною сидять за столом, на якому багато солодощів бренду Yaro, зазначивши, що це один із найулюбленіших брендів.

“Класно, що в наш час можна не боятися їсти солодке. Я то пам’ятаю ті «страшні» радянські часи, коли в магазинах були «плитки» з соі, а потім перший досвід знайомства з шоколадом – це були поганенькі турецькі батончики. Зараз ми самі не усвідомлюємо, в які щасливі часи живемо – вибір просто величезний, і в Україні вже безліч своїх брендів. Один з найулюбленіших – @yaro.ua. Шоколад без цукру – мрія ласунів”, – написав Лещенко у своєму дописі.

Нагадаємо, Сергій Лещенко купив в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн і площею близько 200 м². За словами нардепа, частина коштів на покупку квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його тоді ще дівчина Анастасія Топольська.

Раніше в Києві Лещенко побачили під час обслуговування в залі для VIP-клієнтів “Ощадбанку Росії”. Відповідне відео було опубліковано в Мережі. Згодом він визнав, що дійсно був в одному зі столичних відділень “Ощадбанку Росії”.

Також повідомлялося, що нардеп Лещенко визнав факт зустрічі з російським бізнесменом Костянтином Григоришиним, який отримав українське громадянство в травні 2016 року, і заявив, що дружить з ним вже 12 років.