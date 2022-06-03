На тлі російсько-української війни із 7 по 16 червня в Україні відбудеться перша місія членів Незалежної міжнародної комісії ООН. Мета — встановити факти, обставини та першопричини будь-яких порушень прав людини, а також зібрати відповідні докази.

Про це повідомляє пресслужба Ради ООН із прав людини.

Уповноважені комісії відвідають Львів, Київ, Харків та Суми, щоб отримати інформацію про ймовірні порушення та зловживання прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрінуться з жертвами, свідками та внутрішньо переміщеними особами.

Також три комісари зустрінуться з урядовими чиновниками, зокрема, із головними міністрами, представниками громадянського суспільства та агентств ООН, аби обговорити ситуацію в країні.

ДОВІДКА. Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування України є незалежним органом, який розслідуватиме всі ймовірні порушення та зловживання прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язані з ними злочини в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.