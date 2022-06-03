Про це повідомляє пресслужба Ради ООН із прав людини.
Уповноважені комісії відвідають Львів, Київ, Харків та Суми, щоб отримати інформацію про ймовірні порушення та зловживання прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрінуться з жертвами, свідками та внутрішньо переміщеними особами.
Також три комісари зустрінуться з урядовими чиновниками, зокрема, із головними міністрами, представниками громадянського суспільства та агентств ООН, аби обговорити ситуацію в країні.
ДОВІДКА. Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування України є незалежним органом, який розслідуватиме всі ймовірні порушення та зловживання прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язані з ними злочини в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.
- Раніше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже 4150 мирних жителів.
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він сподівається на пом’якшення продовольчої кризи, яка була спричинена повномасштабним вторгненням Росії на територію України.
- Зокрема Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку ініціювали США щодо запровадження додаткових санкцій ООН проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет.