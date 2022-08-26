Співробітники Держприкордонслужби затримали чоловіка, який підробив свідоцтва про народження двох дітей для того, щоб виїхати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У повідомленні зазначається, що у пункті пропуску “Шегині” прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька.

Громадянин України в умовах правового режиму воєнного стану для того, аби перетнути кордон пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Однак під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірені копії свідоцтв про народження двох півторарічних дітей містять ознаки підробки.

Пізніше чоловік зізнався співробітникам Держприкордонслужби, що придбав ці документи через телеграм-канал за 120 тисяч гривень.

“За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали зловмисника”, – зазначили у Держприкордонслужбі.