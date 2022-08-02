Правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно вивозили за кордон чоловіків призовного віку у Миколаєві, Києві та Львові.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки України, незаконні переправлення за кордон коштували від 4 до понад 15 тис. доларів, залежно від регіону та від ступеня ризику для замовників.

У Миколаївській області організатором незаконних перевезень виявився місцевий мешканець, який надавав послуги за 6 тисяч доларів. Крім того, під час розслідування співробітники СБУ затримали групу, яка супроводжувала та забезпечувала безперешкодний перетин кордону.

Натомість у Києві викрили колишнього помічника народного депутата від забороненої в Україні партії “Опозиційний блок”. Чоловік працював у одному із медичних закладів, завдяки чому він залучив адміністративні ресурси для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби в ЗСУ. Свої послуги він надавав за 15, 2 тис. доларів.

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тисячі доларів підробляв документи, що нібито засвідчували непридатність до військової служби. Проте він так і не встиг виготовити жодного підробленого документа, адже правоохоронці його затримали.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України затримала киянина, який організував незаконне переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації під час воєнного стану. За даними правоохоронців, зловмисник надавав своїм “клієнтам” усі необхідні підроблені документи, серед них були й листи, які підтверджували нібито навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Ці послуги коштували 3,5 тисячі доларів з однієї особи.