Американська співачка Pink була приголомшена тим, що фанат кинув прах своєї матері на сцену під час її виступу в Лондоні.

Джерело: Sky news

Раніше шанувальники кидали співачці на сцену подарунки, але останній випадок викликав зовсім іншу реакцію.

На фестивалі BST Hyde Park під час виконання хіта Just Like A Pill хлопець з натовпу нерішуче підняв пакет із прахом та кинув його на сцену.

Pink перепитала шанувальника: “Це твоя мама? Я не знаю, як до цього ставитися”.

Попзірка поклала сумку на сцену і продовжила співати свою пісню.