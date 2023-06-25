Американська виконавиця Тейлор Свіфт відхилила запрошення з’явитися в подкасті Меган Маркл, який зараз скасовано, навіть після того, як герцогиня Сассекська особисто написала співачці.

Джерело: New York Post з посиланням на The Wall Street Journal

Як повідомляється, це сталося після того, як Spotify і Меган Маркл оголосили, що не змогли досягти угоди щодо запуску другого сезону на початку цього місяця.

Маркл написала особистого листа з проханням Свіфт взяти участь у подкасті, проте співачка відмовилася через свого представника.

Водночас Netflix також заявив про малоймовірне відновлення співпраці з Меган Маркл та принцом Гаррі після закінчення контракту в 2025 році.

У виданні відзначили, що і Spotify, і Netflix “були вражені недостатньою продуктивністю подружжя”. Серед їхніх невдалих проєктів було анімаційне дитяче шоу під назвою “Перлина”, яке було скасовано Netflix. При цьому принаймні дві інші ідеї шоу минулого року також були відхилені.

Мемуари Гаррі “Spare” мали приголомшливий успіх, як і документальний фільм, який з’явився на Netflix, про розрив пари з королівською родиною, зазначили у виданні.

“Нові компанії часто вносять зміни на початковій стадії як у людей, так і в стратегію, і ми не є винятком”, — сказав представник некомерційної організації Archewell. – Ми більше оснащені, зосереджені та енергійні, ніж будь-коли раніше”.

Своєю чергою, представник Netflix сказав, що компанія цінує своє партнерство з Archewell і продовжуватиме працювати над проєктами разом.