російсько-українська війна
19:59 На Житомирщині знову пролунали вибухи
19:37 «До 100 воїнів можуть гинути щодня на найскладнішому напрямку» – Зеленський про петицію щодо скасування заборони виїзду за кордон чоловікам
18:42 Литва повністю відмовляється від імпорту російських енергоносіїв
17:58 22 травня день народження українського військового та політичного діяча Симона Петлюри: основні факти
16:18 Москва залучила російських неонацистів до війни з Україною — Spiegel
14:56 Уже 14 країн підтвердили випадки мавпячої віспи
14:17 СБУ затримала агента РФ, який «зливав» інформацію та збирався шпигувати у лавах ЗСУ
13:37 Загарбники провели екскурсію в знищеному Драмтеатрі у Маріуполі – радник мера
12:54 В Енергодарі підірвали очільника окупаційної адміністрації Шевчика
12:16 В окупованому Енергодарі тривають перемовини щодо звільнення з полону начальника рятувальників
12:12 У компаніі «Венето» пояснили чому продавали бронежилети, які волонтери безкоштовно виготовили для ЗСУ
11:44 У РФ відчувають нестачу особового складу морпіхів — Одеська ОВА
11:17 Благодійний фонд «Повернись живим» передав ЗСУ понад 6 тисяч радіостанцій за 100 мільйонів гривень
10:37 Захворюваність на мавпячу віспу може зрости влітку через масові заходи — ВООЗ
10:03 Загарбники вночі ударили ракетами по Запорізькій області: є постраждалі
09:32 Біля Бучі виявили тіла двох цивільних, яких вбили окупанти
08:38 Україна виключає режим припинення вогню, оскільки бойові дії на Донбасі загострюються
08:04 Російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька – Інститут вивчення війни
07:30 Росія інтенсивніше застосовує авіацію у зоні ведення активних бойових дій – Генеральний штаб ЗСУ
00:59 Сьогодні війська РФ обстріляли понад 40 населених пунктів на Донеччині та Луганщині
00:37 Херсонщина: росіяни обстріляли селище Білозерка

21 травня

23:56 Харківщина: Протягом 21 травня поранено 8 людей
23:32 У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото
22:40 Російські ЗМІ повідомили про загибель племінника заступника Шойгу в Україні
22:23 Амбасадорка України розповіла, на що підуть $40 мільярдів допомоги від США
21:33 Мавпяча віспа 2022: що відомо про хворобу та чим вона небезпечна
20:02 У Туреччині заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може продовжити війну в Україні
19:37 Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Португалії Антоніо Коштою
19:36 Катар прагне диверсифікувати споживачів свого газу, що може обмежити закупівлі Німеччини
18:54 Росіяни завдали ракетного удару по Рівненщині (ОНОВЛЕНО)

«До 100 воїнів можуть гинути щодня на найскладнішому напрямку» – Зеленський про петицію щодо скасування заборони виїзду за кордон чоловікам

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію про дозвіл виїжджати із країни чоловікам призовного віку, котра вже набрала 25 тисяч необхідних підписів. Він зауважив, що петиція має адресуватись батькам загиблих воїнів, котрі ціною власного життя захищають Україну.

Неділя, 22 травня 2022, 19:37
Підтримати

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Володимир Зеленський зазначив, що не повністю розуміє, чому ця петиція адресована йому.

“Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене? Можливо, ця петиція має адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй навіть не своє місто, де народилися. Сьогодні від 50 до 100 воїнів можуть гинути на найскладнішому напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність”, – наголосив президент.

Проте він повідомив, що закон встановлює певний термін для розгляду петиції та офіційної відповіді на неї.

Довідка. Захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави та це справа всього народу. Так стаття 65  Конституції України зазначає  — Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

  • Нагадаємо, на тлі російсько-української війни в Україні діє заборона на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак правозахисники вважають це порушеннями людської свободи та вимагають скасування цього правила.
  • На період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки таки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.
  • Детальніше, хто ще з чоловіків може виїхати за межі України на період воєнного стану, читайте в #Буквах.
  • Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Днілов повідомив, що чоловіків призовного віку, котрі незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, ймовірно будуть затримувати на кордоні, коли вони повернуться до України.
Теги: дозвіл виїзду чоловікам, за кордон, Зеленський, петиція, чоловіки призовного віку

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook