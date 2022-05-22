«До 100 воїнів можуть гинути щодня на найскладнішому напрямку» – Зеленський про петицію щодо скасування заборони виїзду за кордон чоловікам

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію про дозвіл виїжджати із країни чоловікам призовного віку, котра вже набрала 25 тисяч необхідних підписів. Він зауважив, що петиція має адресуватись батькам загиблих воїнів, котрі ціною власного життя захищають Україну.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Володимир Зеленський зазначив, що не повністю розуміє, чому ця петиція адресована йому.

“Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене? Можливо, ця петиція має адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй навіть не своє місто, де народилися. Сьогодні від 50 до 100 воїнів можуть гинути на найскладнішому напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність”, – наголосив президент.

Проте він повідомив, що закон встановлює певний термін для розгляду петиції та офіційної відповіді на неї.

Довідка. Захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави та це справа всього народу. Так стаття 65 Конституції України зазначає — Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.