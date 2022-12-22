Експерти пояснюють, що розуміння причин, через які деякі трансгендерні люди припиняють лікування, є ключовим для його покращення, особливо для неповнолітніх, які прагнуть до медичного переходу. Але для багатьох дослідників гендерний перехід та жаль після зробленого давно були забороненими темами.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом багатьох років доктор Кіннон Маккіннон, як і багато людей у ​​спільноті трансгендерів, вважав слово “жаль” табу.

37-річний трансгендерний чоловік і доцент кафедри соціальної роботи в Йоркському університеті Маккіннон вважає образливим говорити про людей, які здійснили гендерний перехід, а потім пошкодували про своє рішення та відмовилися від переходу. На його думку, таких випадків було мало, і будь-яка увага, яку вони привертали, посилювала у громадськості хибне враження, що трансгендерні люди не здатні приймати правильні рішення щодо свого лікування.

Маккіннон, чия наукова кар’єра зосереджена на здоров’ї сексуальних і гендерних меншин, припускає, що майже всі, хто відмовився від гендерного переходу, зробили це через брак підтримки з боку сім’ї або не могли витримати дискримінацію та ворожість, з якими вони стикалися – це не має нічого спільного з їхнім власним жалем. Для того, аби дізнатися більше про цю групу для нового дослідження, він почав опитувати людей.

Відтак, минулого року Маккіннон та його команда дослідників поспілкувалися з 40 особами, які перейшли на інший період у Сполучених Штатах, Канаді та Європі, багато з них вперше отримали гендерно підтверджувальне медичне лікування у віці 20 років або молодшими. Їхні розповіді перевернули його припущення.

Багато хто сказав, що їхня гендерна ідентичність залишалася мінливою після початку лікування, і третина з них висловили жаль з приводу свого рішення змінити стать, яку їм присвоїли при народженні. Дехто сказав, що уникав розповідати своїм лікарям про гендерний перехід через збентеження чи сором. Інші сказали, що їхні лікарі були погано оснащені, щоб допомогти їм у цьому процесі. Найчастіше вони розповідали про те, що гендерний перехід не вирішив їхніх проблем із психічним здоров’ям.

У своїх безперервних пошуках людей, які здійснили гендерний перехід, Маккіннон годинами переглядав Tik-Tok й онлайн-форуми, де люди ділилися своїм досвідом і знаходили втіху одне в одному. Ці пошуки відкрили йому очі на онлайн-насильство, якого зазнають ті, хто здійснив гендерний перехід – не лише на звичайні напади проти трансгендерів, а й на те, що члени трансгендерної спільноти закликали їх «замовкнути» та навіть погрожували вбивством.

“Я не можу пригадати жодних інших прикладів, коли вам не дозволено говорити про власний досвід лікування, якщо у вас не було хорошого результату”, – сказав Маккіннон Reuters.

Історії, які він почув, переконали його, що лікарі повинні надавати особам, які здійснили гендерний перехід, таку саму підтримку, яку вони надають молодим людям, які перебувають у процесі переходу, і що вони повинні інформувати своїх пацієнтів, особливо неповнолітніх, про те, що перехід може відбутися через зміну гендерної ідентичності.

Кілька місяців тому він вирішив організувати симпозіум, щоб поділитися своїми відкриттями та новою точкою зору з іншими дослідниками, клініцистами, пацієнтами та їхніми родинами. Натомість не всі хотіли долучитися до обговорення. Канадська медична служба заявила, що не може брати участь, посилаючись на нещодавні погрози лікарням, які пропонують гендерну підтримку підліткам. Правозахисна група ЛГБТК також відмовилася рекламувати подію.

Маккіннон відмовився називати їх, сказавши Reuters, що не хоче виділяти їх окремо. Пізніше, після того, як він поділився своїми висновками в Twitter, трансгендерна людина назвала його роботу “трансфобією”.

У світі гендерно-підтверджувальної допомоги, а також у ширшому трансгендерному співтоваристві кілька слів викликають більше дискомфорту та відвертого гніву, ніж “перехід” і “жаль”. Це особливо видно серед практикуючих лікарів у Сполучених Штатах та інших країнах, які надають лікування зростаючій кількості неповнолітніх, які прагнуть здійснити гендерний перехід.

Вони наполягають, як колись робив це Маккіннон, що гендерний перехід – надто рідкісний, щоб заслуговувати на особливу увагу, посилаючись на власний досвід роботи з пацієнтами та наявні дослідження, щоб підтвердити свою точку зору. Вони кажуть, що коли хтось здійснює гендерний перехід, це майже ніколи не відбувається через жаль, а радше як відповідь на труднощі життя в суспільстві, де все ще процвітає трансфобія.

Марсі Бауерс, трансгендерна жінка, хірург із гендерних питань і президент Всесвітньої професійної асоціації трансгендерного здоров’я (WPATH), міжнародної групи, яка встановлює рекомендації щодо догляду за трансгендерами, заявила, що пацієнти з жалем зустрічаються дуже рідко, найбільше значення це 1% або 1,5%.

Лікарі та багато трансгендерних осіб кажуть, що зосередження уваги на поодиноких випадках гендерного переходу та жалю ставить під загрозу досягнуті результати для ширшого визнання трансгендерної ідентичності та швидкого збільшення доступності гендерної допомоги, яка допомогла тисячам неповнолітніх. Вони стверджують, що оскільки гендерна турбота про молодь стала дуже політизованою у Сполучених Штатах та інших країнах, противники такої турботи можуть використати рідкісні випадки гендерного переходу у своїх зусиллях обмежити або повністю припинити його, навіть якщо основні медичні групи вважають це безпечним.

“Історії з людьми, які відчувають багато гніву та жалю про гендерний перехід, надмірно представлені в ЗМІ, і вони не відображають те, що ми бачимо в клініках”, – сказав Джейсон Рафферті, педіатр і дитячий психіатр з дитячої лікарні Хасбро в Провіденсі, Род-Айленд.

Доктор Лаура Едвардс-Ліпер, клінічний психолог з Орегону, яка лікує молодь-трансгендерів і є співавтором нових стандартів догляду за підлітками та дітьми WPATH, сказала, що робота Маккіннона є одним із наймасштабніших на сьогоднішній день досліджень причин гендерного переходу та перешкод, з якими стикаються пацієнти. Вона сказала, що перешкоди, з яким він зіткнувся, ілюструють одну з причин, чому так мало клініцистів і дослідників бажають порушувати цю тему. “Люди бояться проводити це дослідження”, – сказала вона.

Для цієї статті агентство Reuters поспілкувалося з 17 особами, які почали медичний гендерний перехід у неповнолітньому віці, і деякі з них сказали, що зараз шкодують про свій перехід частково або повністю. Багато хто казав, що лише після переходу усвідомив, що вони – гомосексуальні, або вони завжди знали, що вони лесбійки чи геї, але в підлітковому віці вважали, що безпечніше або бажаніше зробити гендерний перехід, який робить їх гетеросексуальними. Інші сказали, що сексуальне насильство або насильство викликало у них бажання залишити стать, пов’язану з цією травмою. Дехто також казав, що у них є аутизм або проблеми з психічним здоров’ям, такі як біполярний розлад, що ускладнювало їхній пошук ідентичності в підлітковому віці.

Повторюючи те, що Маккіннон дослідив у своїй роботі, майже всі ці молоді люди сказали Reuters, що вони хотіли б, щоб їхні лікарі чи терапевти детальніше обговорили ці ускладнюючі фактори, перш ніж дозволити їм розпочинати гендерний перехід.

Жодне масштабне дослідження не відслідковувало людей, які отримували гендерну допомогу у підлітковому віці, щоб визначити, скільки з них залишилися задоволені ставленням до них із віком, і скільки зрештою пошкодували про гендернийперехід. Проведені дослідження дали широкий спектр висновків, і навіть найсуворіші з них мають серйозні обмеження. Деякі зосереджуються на людях, які почали лікування в дорослому віці, а не в підлітковому віці. Деякі спостерігають за пацієнтами лише протягом короткого періоду часу, тоді як інші втрачають сліди значної кількості пацієнтів.

“Існує реальна потреба в більш довгострокових дослідженнях, які відстежують пацієнтів протягом п’яти років або довше. Багато людей, які здійснили гендерний перехід, говорять про те, що почуваються добре протягом перших кількох років свого переходу. Після цього вони можуть жалкувати”, – сказав Маккіннон.

У жовтні голландські дослідники оприлюднили результати найбільшого на сьогодні дослідження щодо продовження догляду за трансгендерною молоддю. Під час огляду записів про ліки, що відпускаються за рецептом, вони виявили, що 704, або 98%, із 720 підлітків, які почали приймати блокатори статевого дозрівання перед прийомом гормонів, продовжили лікування в середньому через чотири роки. Дослідники не змогли зрозуміти з записів, чому 16 припинили лікування.

Фахівці з гендерної допомоги та захисники прав трансгендерів привітали цифру 98% як доказ того, що жаль трапляється рідко. Однак автори попередили, що результат не може бути відтворений в інших місцях, оскільки досліджувані підлітки пройшли комплексне обстеження, яке тривало в середньому рік, перш ніж їм було рекомендовано лікування. Такий повільніший методичний підхід є незвичайним у багатьох гендерних клініках США, де оцінка пацієнтів зазвичай проводиться набагато швидше, і вважається, що будь-яка затримка лікування або «контроль» піддають молоді ризику самоушкодження через стрес.

Надійні докази та дані про частоту перехідного періоду та жалю важливі, оскільки, як кажуть Маккіннон, ван дер Лоос та інші дослідники, їх можна використати, щоб гарантувати, що пацієнти-підлітки отримають найкращу можливу допомогу.