На Кубі легалізували одностатеві шлюби. Це відбулося згідно з новим сімейним кодексом, який підтримали на національному референдумі. Він дозволятиме представникам ЛГБТК+ одружуватися та усиновлювати дітей.

Про це повідомляє CNN.

У голосування взяли участь 74,1% громадян. За результатами майже 4 мільйони громадян проголосували “за”. Водночас “проти” виступили 1,95 мільйона людей.

Новий сімейний кодекс розширює захист жінок, дітей і людей похилого віку, а також дозволяє парам ЛГБТК+ одружуватися та усиновлювати дітей.

На Кубі гомосексуальність легалізована з 1979-го року, однак, за даними CNN, представники ЛГБТК+ спільноти досі стикаються з відкритою дискримінацією.

У 2018 році кубинські законодавці відмовилися від положень, які б легалізували одностатеві шлюби через побоювання, що гомофобна реакція знизить явку на референдум щодо ухвалення нової конституції. Наступного року кубинська поліція розігнала мирний парад за права ЛГБТК+, заявивши, що учасники маршу не мали дозволу на проведення мітингу.

Одностатеві шлюби в Україні

В липні 2022 року петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні підтримали більше ніж 25 тисяч громадян.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, зазначивши, що відповідно до Закону України “шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка”. Він наголосив, що в умовах воєнного стану неможливо внести зміни до Конституції.

Також раніше військовослужбовець Олександр Жуган – актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.