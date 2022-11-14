Про це йдеться у матеріалі CNN.

Трансгендерність — це явище, коли гендерна ідентичність людини відрізняється від статі, що була визначена при народженні. Гендерна ідентичність — це внутрішнє, особистісне відчуття людини приналежності до певного гендеру. Гендерну ідентичність слід відрізняти від гендерної експресії — зовнішніх проявів приналежності до гендеру: одягу, соціальної функції, займенників тощо.

Трансгендерність — це парасольковий термін, під яким розуміють будь-яку невідповідність між внутрішнім відчуттям свого гендеру та гендером, приписаним людині при народженні. Для визначення приписаного при народженні гендеру використовують абревіатури AFAB (assigned female at birth — приписана жіноча стать при народженні) та AMAB (assigned male at birth — приписана чоловіча стать при народженні), пояснюють у всеукраїнській ЛГБТ-організації ГАУ.

Дорослі трансгендери відчувають вищий рівень депресії та тривоги, ніж їхні однолітки: 41% дорослих трансгендерів намагалися вчинити самогубство порівняно з менш ніж 2% населення в цілому. Національне опитування щодо психічного здоров’я ЛГБТК-молоді у 2019 році показало, що більш ніж половина трансгендерної та небінарної молоді серйозно замислювалися про самогубство. Дослідження Інституту Вільямса у 2021 році повідомляє, що 30% трансгендерної молоді робили спроби самогубства за останній рік.

Водночас дослідження Інституту Вільямса також показує значне зниження суїцидальних думок, коли є підтримка та прийняття з боку сімей, однокласників і колег. Але знайти способи підтримки може бути важко, особливо для потенційних союзників, які намагаються зрозуміти та прийняти трансгендерних людей у ​​своє життя.

Тиждень поінформованості завершується Днем пам’яті 20 листопада, який вшановує жертв насильства щодо трансгендерів. У CNN зауважили, що 2021 рік став найбільш смертоносним роком за всю історію існування спільноти: кампанія Human Rights Campaign зафіксувала вбивство 50 трансгендерних і неконформних людей. Відповідно до дослідження, проведеного Школою права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелес, трансгендери також у чотири рази частіше стають жертвами насильницьких злочинів, ніж цисгендери. А Офіс у справах жертв злочинів повідомляє, що в якийсь момент свого життя кожна друга трансгендерна людина зазнає сексуального насильства або насильства.

Окрім цього, 2021 рік також став рекордним для антитрансгендерного законодавства. Багато законопроєктів обмежують доступ до ванних кімнат, роздягалень та участі у заняттях спортом. Деякі забороняють медичне обслуговування, яке підтверджує ґендер, а інші намагаються змусити викладачів називати студентів-трансгендерів їхньою “біологічною статтю” та обмежують навчальні матеріали ЛГБТК.

Це лише деякі з проблем, з якими стикаються члени трансгендерної спільноти, зазначають у CNN, наголосивши, що “дізнатися більше про їх життя – це перший крок до того, щоб бути поруч з ними”.

Пропонуємо подивитись надихаюче відео про балерину, яка танцювала як чоловік із п’яти років, доки не стала жінкою у 17 років.

Джейна Ледфорд є трансгендерна балерина. Позначивши стать при народженні, Ледфорд танцювала як чоловік із 5 років, поки не стала жінкою у 17 років. Не всі у світі балету можуть прийняти особистість Ледфорд. Але зараз вона навчається у танцювальній академії, освоїла пуанти, виступала у постановці “Лускунчик” у ролі снігової королеви і має великі балетні мрії.