Кабінет Міністрів України повинен до 18 лютого має ухвалити постанову про запровадження "адаптивного карантину". Він передбачатиме поділ країни на чотири зони.

Про це розповів під час спілкування з журналістами в суботу, 13 лютого, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про деталі, зокрема, повідомляють агентство “Інтерфакс-Україна”, “Громадське”, “РБК-Україна”.

Ляшко нагадав, що зараз діє постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою карантин в Україні подовжено до 28 лютого (постанова № 1236 від 9 грудня 2020 року). Наразі Україна перебуває в “помаранчевій” зоні карантину, яка була до січневого локдауну.

Однак Міністерство охорони здоров’я планує винести на розгляд уряду України проєкт постанови, що передбачає введення зон епідемічних обмежень.

“Ми подали проєкт в уряд, постанова має набути чинності не раніше, ніж через 10 днів після публікації. Враховуючи, що чинна постанова діє до 28 лютого, нову слід ухвалити й опублікувати не пізніше 18 лютого”, – повідомив Ляшко журналістам.

Він уточнив, що планується поділ на чотири зони карантину:

• “зелену” – передбачає практичну відсутність карантинних обмежень;

• “жовту” – передбачає ті обмеження, які діють зараз;

• “помаранчеву” – вводитимуть за умови перевищення одного з п’яти індикаторів;

• “червону” – жорсткі карантинні обмеження, подібні до тих, які діяли під час новорічного локдауну (цю зону вводитимуть при перевищенні двох з 5 контрольних показників).

Зонування поширюватиметься на території області, зонування за районами не буде.

У МОЗ визначили такі п’ять основних критеріїв, що можуть стати передумовою для запровадження “червоної” зони:

• Завантаженість ліжок з киснем в регіоні більше ніж на 65%.

• Понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів.

• Зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень.

• Менше ніж 300 ПЛР-тестувань за 7 днів на 100 тисяч населення.

• Коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше ніж 20%.

“Червона” зона вводитиметься при перевищенні двох і більше показників протягом 3 днів поспіль.

“Червоний рівень вводиться тоді, коли є загроза, що буде колапс системи охорони здоров’я. Критичним для нас є не зростання захворюваності, а ситуація, коли система охорони здоров’я не справляється. Тоді вводитимуть додаткові обмеження, які діяли в зимовий карантин: закриватимуться школи, ресторани, торговельні центри”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що “помаранчевий рівень – це сигнал бізнесу, місцевій владі, органам контролю, що може бути введено червоний рівень”.