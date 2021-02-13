Про це розповів під час спілкування з журналістами в суботу, 13 лютого, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про деталі, зокрема, повідомляють агентство “Інтерфакс-Україна”, “Громадське”, “РБК-Україна”.
Ляшко нагадав, що зараз діє постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою карантин в Україні подовжено до 28 лютого (постанова № 1236 від 9 грудня 2020 року). Наразі Україна перебуває в “помаранчевій” зоні карантину, яка була до січневого локдауну.
Однак Міністерство охорони здоров’я планує винести на розгляд уряду України проєкт постанови, що передбачає введення зон епідемічних обмежень.
“Ми подали проєкт в уряд, постанова має набути чинності не раніше, ніж через 10 днів після публікації. Враховуючи, що чинна постанова діє до 28 лютого, нову слід ухвалити й опублікувати не пізніше 18 лютого”, – повідомив Ляшко журналістам.
Він уточнив, що планується поділ на чотири зони карантину:
• “зелену” – передбачає практичну відсутність карантинних обмежень;
• “жовту” – передбачає ті обмеження, які діють зараз;
• “помаранчеву” – вводитимуть за умови перевищення одного з п’яти індикаторів;
• “червону” – жорсткі карантинні обмеження, подібні до тих, які діяли під час новорічного локдауну (цю зону вводитимуть при перевищенні двох з 5 контрольних показників).
Зонування поширюватиметься на території області, зонування за районами не буде.
У МОЗ визначили такі п’ять основних критеріїв, що можуть стати передумовою для запровадження “червоної” зони:
• Завантаженість ліжок з киснем в регіоні більше ніж на 65%.
• Понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів.
• Зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень.
• Менше ніж 300 ПЛР-тестувань за 7 днів на 100 тисяч населення.
• Коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше ніж 20%.
“Червона” зона вводитиметься при перевищенні двох і більше показників протягом 3 днів поспіль.
“Червоний рівень вводиться тоді, коли є загроза, що буде колапс системи охорони здоров’я. Критичним для нас є не зростання захворюваності, а ситуація, коли система охорони здоров’я не справляється. Тоді вводитимуть додаткові обмеження, які діяли в зимовий карантин: закриватимуться школи, ресторани, торговельні центри”, – наголосив Ляшко.
Він уточнив, що “помаранчевий рівень – це сигнал бізнесу, місцевій владі, органам контролю, що може бути введено червоний рівень”.
- Раніше Максим Степанов заявляв, що адаптивний карантин повинні затвердити через півтора тижня після пом’якшення січневого жорсткого карантину.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантин продовжать до 30 квітня 2021 року.