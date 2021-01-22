Посилений карантин ("локдаун"), введений в Україні з 8 по 24 січня, добігає кінця. Влада вже заявила, що продовжувати його не планує.

#Букви розповідають, що чекає на українців з 25 січня і які обмеження діятимуть.

Повернення до “помаранчевої” зони

Як неодноразово заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Уряд не має наміру продовжувати посилений карантин після 24 січня.

За його словами, з 25 січня Україна, “ймовірно, перейде до “помаранчевої” зони, яка діяла до запровадження посиленого карантину”.

Відповідну інформацію опублікувала минулого тижня пресслужба КМУ.

На початку цього тижня було оприлюднено інтерв’ю глави Кабміну агентству “Інтерфакс-Україна”, в якому він знову висловив тезу про “помаранчеву” зону. Шмигаль також оголосив про намір продовжити “адаптивний карантин” до кінця березня 2021 року.

Наразі карантин в Україні діє до 28 лютого (згідно з постановою КМУ № 1236 від 9 грудня).

“Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Наразі немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла, Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тож підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це уже інше питання”, – повідомив Шмигаль в інтерв’ю.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов також заявляв, що після січневого “локдауну” в МОЗ хочуть повернутися до “адаптивному карантину”, “коли залежно від епідеміологічної ситуації ми визначаємо той чи інший рівень обмежень”.

“Адаптивний карантин” в Україні був запроваджений з 22 травня 2020 року. Задум влади полягав у тому, що ті чи інші обмеження вводяться залежно від ситуації з коронавірусом COVID-19.

Спочатку обмеження були єдині для всієї країни (були розроблені етапи для пом’якшення карантину, залежно від ситуації з COVID-19 в тому чи іншому регіоні).

Однак з 1 серпня минулого року правила “адаптивного карантину” були дещо змінені: Україну розділили на “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” або “червону” зони (залежно від епідемічної ситуації), для кожної з яких ввели свої обмеження.

У листопаді поділ на зони скасували, і на території всієї країни почали діяти обмеження “помаранчевої” зони карантину.

З 19 грудня ці обмеження посилили.

Які обмеження діятимуть після 25 січня

Оскільки, згідно з анонсом влади, Україна повернеться до “помаранчевої” зони карантину, діятимуть такі обмеження:

• Заборонено перебування в громадському транспорті та громадських місцях без надягненої захисної маски або респіратора, а також перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу.

• Заборонено самовільно залишати місця ізоляції або обсервації.

• Заборонено проведення масових культурних (в т. ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких беруть участь понад 20 осіб, якщо між ними немає дистанції в 1,5 м. Виняток: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади.

• Заборонено роботу кінотеатрів і закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу.

• Заборонені перевезення в пасажирському транспорті пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

• Забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

• Заборонено розміщення в закладах харчування понад 4 повнолітні особи за одним столом. Відстань між столами має бути 2 метри й більше.

• Заборонена робота суб’єктів господарювання, в яких не нанесено маркування дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а на відвідувачах і співробітниках немає правильно надягнутих засобів індивідуального захисту.

• Заборонено перетин кордону іноземцями без наявності поліса страхування (з окремими винятками).

• Заборонено діяльність закладів із розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних установ).

• Заборонено відвідування навчальних закладів групами більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

• Заборонено проведення планових заходів щодо ушпиталення (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, лікування онкохворих, високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги та іншої невідкладної медичної допомоги).

• Робота спортивних залів і фітнес-центрів дозволена, якщо в них перебуває не більше ніж одна людина на 20 квадратних метрів.

• Відвідування пунктів (місць) тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців заборонено.

• Заборонено перетин КПВВ на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і Криму іноземцями без наявності поліса страхування (з окремими винятками).

• Заборонено відвідування сторонніми особами установ соцзахисту, в яких присутні окремі категорії громадян (літні люди, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями тощо).

З 19 грудня до цього списку додалися ще низка обмежень:

• заборонено проведення вистав, свят, концертів у навчальних закладах за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності відвідувачів;

• під забороною проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

• в музеях, на виставках, в галереях і т.д. можуть перебувати не більше 1 людини на 10 кв.м;

• прийом відвідувачів закладами громадського харчування не здійснюється з 23:00 до 7:00 (крім доставлення та замовлень на винос); проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

• релігійні заходи дозволені, але повинні проходити в приміщенні за умови присутності не більше однієї людини на 5 кв. м, на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Саме ці заходи діяли до введення січневого “локдауну”.

Що буде дозволено з 25 січня

З 25 січня буде знята низка обмежень, які діють під час “локдауну”:

• Заклади громадського харчування зможуть працювати, але з дотриманням вищевказаних епідеміологічних вимог.

• Буде дозволена робота непродовольчих магазинів, ринків, ТРЦ.

• Відновиться навчальний процес.

• Буде відновлено роботу кінотеатрів і закладів культури за умови заповнюваності залу на 50%.

• Відновиться робота спортивних залів і фітнес-центрів (якщо в них перебуває не більше ніж одна особа на 20 квадратних метрів), басейнів.

Як працюватимуть заклади освіти?

Згідно з повідомленням профільного міністерства, навчання в закладах освіти має відновитися.

Як зазначав очільник МОН Сергій Шкарлет, учні молодших класів повернуться до повноформатного навчання; а учні старших класів можуть повернутися “до змішаної формі, за умови сприятливої санітарно-епідемічної ситуації”.

Крім того, при сприятливій санітарно-епідемічній ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти зможуть продовжити навчання в змішаному або очному форматі.

При цьому буде заборонено:

• відвідувати навчальні заклади групами більше ніж 20 осіб (це не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти);

• відвідувати навчальні заклади в разі, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом, зараженим COVID-19, знаходяться близько 50% учнів і персоналу;

• проводити в навчальних закладах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).

А що з транспортом?

Транспорт в Україні на період з 8 по 24 січня не зупиняли.

Міські, міжміські та міжобласні перевезення здійснюються у звичайному режимі. Це зроблено для того, щоб люди могли добиратися на роботу.

Також не зупиняли міжміське і міжнародне авіа- і залізничне сполучення.

Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї й залізниця перевозять пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

Метро перевозить пасажирів без обмежень за кількістю місць для сидіння.

Відтак, громадський транспорт продовжить працювати. Карантинними обмеженнями в транспорті залишаються: масковий режим і заповненість відповідно до кількості місць для сидіння. Метро і надалі працюватиме.

Ставлення українців до січневого “локдауну”

Згідно з нещодавнім опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг”, більша частина українців не вважають січневий “локдаун” ефективним.

Так, введення “локдауну” зараз підтримують 51% респондентів. Як відзначають соціологи, підтримка цієї ініціативи серед населення знизилася (в грудні локдаун підтримували 56% респондентів).

При цьому 55% опитаних висловили думку, що введення локдауну не зменшить поширення коронавірусу в Україні.

Згідно з цим же опитуванням, більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною.