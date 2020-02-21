Про це він заявив на мітингу своїх прихильників у Колорадо, інформує американський телеканал CNN.

“Ви бачили, якою поганою була премія Академії цього року? Переміг фільм із Південної Кореї. Що, чорт забирай, це було? У нас достатньо торгових проблем із Південною Кореєю. І після цього вони дають їй кращий фільм року? Це нормально?” – зазначив Трамп, звертаючись до своїх прихильників.

Він додав, що не знає, чи був фільм дійсно хороший.

Як альтернативу американський лідер запропонував повернути в прокат класичні голлівудські фільми: “Віднесені вітром” і “Бульвар Сансет”.

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У компанії NEON, що є виробником “Паразитів”, на це відреагували наступною фразою: “Зрозуміло, він не вміє читати”.

Під час виступу Трамп також негативно висловився про актора Бреда Пітта, який цього року отримав свій перший “Оскар” (за чоловічу роль другого плану).

Під час нагородження Пітт висловився про те, що екс-радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона не заслухали в Сенаті США у справі про імпічмент, хоча той міг знати важливі деталі.

“Вони сказали мені, що у мене тут тільки 45 секунд, що на 45 секунд більше, ніж Сенат дав Джону Болтону цього тижня. Я думаю, що, можливо, Квентін (Тарантіно, – ред.) зніме фільм про це”, – заявив Пітт.

Трамп, виступаючи на мітингу в Колорадо, заявив, що ніколи не був “великим шанувальником” актора.

“Я ніколи не був його великим шанувальником. У своїй заяві він намагався вдавати з себе мудреця”, – сказав Трамп.

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