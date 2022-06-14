Французький президент Емманюель Макрон та італійський прем'єр Маріо Драгі демонструють варту заздрості єдність у питаннях європейської політики. Драгі, який з 2021 року очолює італійський уряд технократів, до складу якого входять усі партії, має намір знову зробити Італію центром європейської політики та знову налагодити відносини з Францією. Деякі ЗМІ вже стали називати дует Драгі та Макрона - "Дракроном".

Про це пише німецьке видання DW.

Макрон і Драгі – обидва в минулому банкіри – синхронізували свої уявлення про Європу після початку повномасштабної війни РФ проти України. У травні Макрон запропонував створити “Європейське політичне об’єднання”, до якого мають увійти всі країни, які претендують на вступ до ЄС, зокрема Україна, Грузія та Молдова. Італія відразу підтримала ідею такого “членства другого розряду”.

Макрон та Драгі — політичний дует

Італійський міністр із європейських справ Вінченцо Амендола заявив у Європарламенті про те, що пропозиція Франції призведе до зміцнення співпраці у сфері енергетики, зовнішньої політики та оборони.

“Лише шляхом згуртованості в ЄС ми можемо захистити себе від війни у ​​цей доленосний момент”, – зазначив Амендола.

Італія та Франція єдині в тому, що договори ЄС мають бути змінені так, щоб у питаннях зовнішньої політики та інших важливих сферах рішення могли приймати більшість країн-членів ЄС. Прем’єр Драгі виступає за “прагматичний федералізм”.

Шольц проти?

З боку Берліна, який досі вважався спільно з Парижем двигуном ЄС, такі однозначні сигнали не чути. Французько-італійську ініціативу щодо зміни договорів ЄС тут вважають складним завданням. Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав пропозицію Макрона “цікавою”, але однозначної підтримки, як із Риму, вона не отримала. Шольц нагадав Макрону про те, що 6 країн Західних Балкан вже обіцяли розпочати переговори про вступ до ЄС.

Макрон, як і Драгі, скептично ставиться до повноцінного членства цих країн у Євросоюзі. Італійська газета Corriere della Sera в одному з коментарів про виступ Шольца в Давосі вказала на те, що німецький канцлер не має широкого європейського погляду. Тому, мовляв, на пропозиції Макрона та Драги він ніяк не відреагував.

Єдиної думки дотримуються Драгі та Макрон також у тому, що стосується фінансів. Ще до повномасштабної війни в Україні вони висловлювалися за випуск загальноєвропейських спільних державних облігацій для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Такий курс Драгі та Макрона відкидав Шольц.

Щодо політики відносно РФ, то в цьому Шольц, Макрон і Драгі дотримуються єдиної позиції. Вони хочуть досягти закінчення війни шляхом переговорів. Драги навіть вніс до ООН свій план мирного врегулювання, який передбачає досягнення компромісу між РФ та Україною. Макрон викликав ажіотаж своїми висловлюваннями про те, що, мовляв, Путіна не можна принижувати. А Шольц зі свого боку дуже обережно підбирає слова і не говорить про те, що РФ має зазнати поразки.

Все це викликало жорстку критику від президента Польщі Анджея Дуди.

“Хтось так говорив з Гітлером під час Другої світової війни? Хтось говорив про те, що він повинен зберегти обличчя? Ні, всі знали, що його треба перемогти”, – зазначив він.

Олаф Шольц ще до саміту G7 наприкінці червня може відвідати Київ разом із Макроном та Драгі. Так політичне тріо бажає продемонструвати сигнал європейської єдності та згуртованості. Україна сподівається, що 23-24 червня на саміті ЄС буде ухвалено рішення про її статус кандидата на вступ до ЄС.

Новий центр сили у ЄС?

Чи стане в ЄС італійсько-французький тандем потужнішим і політично значущим, ніж німецько-французький? Чи утворюються в ЄС два центри сили? Французький історик Марк Лазар вважає, що ні. В інтерв’ю французькій газеті Les Echos він зазначив, що для Франції відносини з Німеччиною завжди є фундаментальнішими та важливішими, ніж з будь-якими іншими країнами. Але зараз їх можна порівняти з подружжям, яке давно в шлюбі й втомилося одне від одного. Тому не дивно, що Макрон шукає нових партнерів.

“Французькі дипломати завжди спершу дивляться на Німеччину. Італія ж мріє про відносини в трикутнику Париж-Берлін-Рим, тому що з історичних причин страждає від комплексу неповноцінності на тлі німецько-французьких відносин”, – наголосив Лазар.

Під час майбутнього саміту ЄС Драгі та Макрон хочуть спільно закликати до реформ усередині ЄС. Про це вони домовилися під час неформальної вечері в Єлисейському палаці. Раніше такі домовленості досягалися між президентом Франції та канцлером Німеччини.

Водночас як зазначають у виданні, і Шольц, своєю чергою, прагне зміцнити контакти з Драгі. На початку квітня було досягнуто домовленості про співпрацю у сфері оборони та інновацій. Щоправда, багато часу для здійснення своїх планів щодо Європи Драга не має. На майбутніх виборах в Італії навесні наступного року його навряд чи буде переобрано. Йому дихають у потилицю праві популісти, тоді як Макрон бореться зі своїми суперниками з лівого табору.