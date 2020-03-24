Колишня очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на проміжних виборах до Парламенту по округу № 179.

Про це поінформували в Центральній виборчій комісії.

Результати голосування Центрвиборчком затвердив на своєму засіданні 24 березня.

Світлична офіційно визнана обраною народним депутатом України.

“Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179… Народним депутатом України обрано Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація “Єдність та розвиток”, проживає в місті Харкові, безпартійнa, самовисування”, – відзначили в ЦВК.

За Світличну проголосували 30 тисяч 194 виборці, що становить майже 77,55 % від числа виборців, які взяли участь в голосуванні.

Варто відзначити, що на другому місці – представник “Європейської Солідарності”, екс-нардеп Вікторія Пташник. За неї проголосували трохи більше 3 тис. громадян (7,91 %).

Раніше народні депутати від “Слуги народу” висловили обурення з приводу ситуації з кандидатом партії на 179 окрузі в Харківській області, якого було відкликано, “щоб не перешкоджати” Юлії Світличній.

Довибори були призначені через дострокове припинення повноважень нардепа від “Слуги народу” Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179, який пізніше очолив Харківську область.

Відзначимо, що Світличну вважають наближеною до ексголови Харківської ОДА Ігоря Райніна. Вона працювала при ньому першим заступником і почала очолювати Харківську ОДА з жовтня 2016 року.