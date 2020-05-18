Центрвиборчком прийняла новий порядок зміни виборчої адреси. Тепер українці зможуть голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

У понеділок, 18 травня, на черговому засіданні ЦВК було затверджено новий порядок розгляду звернення виборця зі зміни виборчої адреси. Він набере чинності 1 липня 2020 року.

Відповідно до нового порядку, зміна виборчої адреси можлива безвідносно до реєстрації місця проживання. Це дозволить внутрішньо переміщеним особам та іншим виборцям, які з певних причин змушені проживати не за місцем своєї реєстрації, прийняти участь в місцевих виборах 2020 року.

Також новий порядок передбачає, що подати заяву про зміну виборчої адреси можна як в паперовій, так і електронній формі. Подавати заяву можна в будь-який час, але не пізніше, ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу.