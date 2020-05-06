Президент України Володимир Зеленський звернувся до опозиційних політиків, які виступають за введення виборчого бар'єру на місцевих виборах.

Про це йшла мова в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Президент заявив, що напередодні місцевих виборів у деяких політиків активізувався “вірус, який сидить в них останніх 28 років”.

“У це вірусу є назва — “хитрозробленість”, — зазначив він.

Йдеться про те, що багато опозиційних сили, розуміючи, що у них невеликі шанси пройти на місцевих виборах, ініціюють встановлення виборчого бар’єру.

Зокрема, пропонується встановити 5-відсотковий прохідний бар’єр для партій на національному рівні для отримання місця в місцевих органах самоврядування або обов’язкову представленість партій на 2/3 округів.

За словами Зеленського, встановлення таких бар’єрів дозволить “старим політикам пролізти до місцевих органів влади” всупереч волі жителів регіону, а представників маленьких партій та безпартійних громадян позбавить права бути обраними.

“Тому ніяких 2/3 або 5% або інших схем не буде. Це позиція і моя, і партії “Слуги народу”. А старим політикам можу сказати тільки одне — якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно змінювати свої вчинки, а не вибіркове законодавство”, — наголосив Глава держави.

Коронавірус, виплати лікарям і місцеві вибори: звернення Президента України до громадян «Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях», – так Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з тим, що в деяких регіонах країни не було виплачено заробітних плат і надбавок медикам, які борються з COVID-19. Глава держави доручив головам ОДА якнайшвидше погасити заборгованості, наголосивши, що уряд переказав кошти ще в середині квітня. Насамкінець додав – невиконання цього завдання може коштувати посади.Крім того, Президент України прокоментував спроби окремих партій змінити законодавство та встановити надумані бар’єри для регіональних політичних сил на місцевих виборах. «Ніяких «двох третин», «п’яти відсотків» чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». Ми не дамо позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще», – наголосив Володимир Зеленський. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 6. Mai 2020

Як будуть проходити місцеві вибори в 2020 році?

Нагадаємо, 19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він запрацював 1 січня 2020 року.

Відповідно до нового Виборчого Кодексу, депутатів сільських, селищних, міських (до 90 тис. виборців), районних у містах і районних рад обиратимуть за системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. В одному окрузі можуть вибрати не менше двох та не більше чотирьох депутатів. Перемагає кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів виборців.

Депутатів обласних і міських (більш 90 тис. виборців), рад (а також Верховної Ради АР Крим) обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками. Бюлетень буде ділитися на дві частини. Спочатку виборець матиме обрати конкретну партію, після — конкретного депутата з партії. Той, хто отримає більше голосів, буде підніматися вгору за партійним списком.

Голів у селах, селищах і містах (менше 90 тис. виборців) обиратимуть за системою відносної більшості. Тобто для перемоги кандидату буде необхідно набрати більше голосів, ніж у суперника.

Міських голів в містах (понад 90 тис. виборців) обиратимуть за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному міському виборчому окрузі. Перемогу отримає кандидат, за якого проголосують більше 50% тих, хто прийшов на вибори.

Згідно з новим Виборчим кодексом, кандидати, які мають намір брати участь у місцевих виборах, повинні внести заставу, сума якого зросла майже в 40 разів у порівнянні з місцевою кампанією 2015 року. 20 квітня Рада зробила крок до зниження суми застави.