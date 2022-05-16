Про це повідомляє пресслужба посольства України у Польщі.
“Польща має намір запровадити спрощення процедур пов‘язаних з транспортуванням агропродовольчих товарів з України, зокрема зернових, експорт яких через порти Чорного моря сьогодні заблокований”, – зазначив Генрик Ковальчик.
Спільна заява була підписана після того, як завершилися переговори Міністра агрополітики та продовольства України Миколи Сольського з віцепрем’єр-міністром, міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Генриком Ковальчиком.
“Дякую польським колегам за плідну співпрацю”, – написав Надзвичайний і повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Україна, Польща, США та ЄС координують кроки, спрямовані на подолання негативних наслідків для сільськогосподарської галузі України, війни, розгорнутої російським агресором проти нашої держави, спрощення логістики для українського аграрного експорту та запобігання продовольчій кризі у Європі та світі.
- Нагадаємо, що через блокування Росією морських портів в Україні ускладнено експорт 25 мільйонів тонн зерна.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.
- За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.