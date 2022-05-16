Спільну заяву про сприяння експорту підписали сьогодні у Варшаві Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та Віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща Генрик Ковальчик.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Польщі.

“Польща має намір запровадити спрощення процедур пов‘язаних з транспортуванням агропродовольчих товарів з України, зокрема зернових, експорт яких через порти Чорного моря сьогодні заблокований”, – зазначив Генрик Ковальчик.

Спільна заява була підписана після того, як завершилися переговори Міністра агрополітики та продовольства України Миколи Сольського з віцепрем’єр-міністром, міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Генриком Ковальчиком.

“Дякую польським колегам за плідну співпрацю”, – написав Надзвичайний і повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Україна, Польща, США та ЄС координують кроки, спрямовані на подолання негативних наслідків для сільськогосподарської галузі України, війни, розгорнутої російським агресором проти нашої держави, спрощення логістики для українського аграрного експорту та запобігання продовольчій кризі у Європі та світі.