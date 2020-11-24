По всій території США стали з'являтися величезні "морозильні ферми" - склади, призначені для зберігання вакцини проти Covid-19. Дональд Трампа останні тижні ігнорував питання охорони здоров'я в США, зробивши основний акцент на результатах виборів. Тому для новообраного президента Джо Байдена боротьба з Covid-19 буде пріоритетом в його політиці.

Про це пише британське видання Financial Times.

Для обраного президента Джо Байдена план вакцинації проти Covid-19, можливо, є найважливішим викликом. Його репутація як президента в значній мірі буде залежати від того, чи зможе він забезпечити вакцини у достатній кількості.

Доставка і зберігання вакцини проти коронавірусу буде складним завданням для кожного уряду будь-якої країни, особливо для країн, що розвиваються, де часто набагато важче гарантувати транспортування при дуже низьких температурах. Наприклад, вакцина Pfizer і Moderna вимагає зберігання при -70 °C.

А ось вакцину Оксфордського університету і вакцину AstraZeneca можна зберігати при температурі звичайного холодильника.

Крім того, в США є важкодоступні пересічні місцевості, а також території з низькою густотою населення. Ще проблем додалося в результаті того, що останні три тижні Дональд Трамп був цілком зайнятий оскарженням результатів виборів, а не охороною здоров’я.

Демократи звинувачують адміністрацію Трампа в тому, що вона не приділила пріоритетну увагу вакцинації.

Анджела Расмуссен, вірусолог з Колумбійського університету, заявила: “Управління із санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в значній мірі контролює процес затвердження. Зараз велике занепокоєння Джо Байдена викликає те, як він має намір поширювати вакцину, як він має зробити це справедливо і як буде переконувати людей вакцинуватися?”

Сам Байден назвав вакцинацію понад 300 мільйонів американців “величезним, величезним завданням”.

Транспортування та розподіл вакцини

У жовтні адміністрація Трампа опублікувала свої плани відносно розподілу вакцини. Офіційні особи заявляють, що до кінця року вони зможуть забезпечити вакцинами все вразливі верстви населення – медичних працівників та людей похилого віку з супутніми захворюваннями.

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Згідно з цими планами, Operation Warp Speed ​​- державно-приватне партнерство, ініційоване урядом США з метою сприяння та прискорення розробки, виробництва і поширення вакцин проти COVID-19, – буде використовувати програмне забезпечення, створене технологічною компанією Palantir, для відстеження попиту і пропозиції в режимі реального часу. Додаток Tiberius обіцяє надати федеральній владі доступ до локалізованих даних про все, від місцезнаходження доз вакцин до кількості людей, що проживають в будинках для людей похилого віку в даному районі.

Адміністрація платить медичній логістичній компанії McKesson за постачання багатьох вакцин, але не вакцини Pfizer, за яку відповідає сама фармацевтична компанія, хоча і за рахунок державних грошей.

Мало того, що вакцина повинна бути доставлена ​​в потрібне місце і в потрібному стані, будуть потрібні також і мільйони голок, скляних флаконів для вакцини і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

Франческо Інкалса, президент компанії Thermo King, що займається виготовленням холодильників для транспортування, заявив наступне: “Якщо перші вакцини являють собою дві дози кожна, то ми говоримо про транспортування 5 млрд доз в перший рік – на це буде потрібно 8 тисяч рейсів Boeing 777”.

Представники Трампа говорять, що плани, які були спільно розроблені міністерством охорони здоров’я і Пентагоном, прописані з військовою точністю.

“Логістика опрацьовується з точністю до хвилини. Щоп’ятниці у нас проводяться свого роду репетиції, в ході яких ми виявляємо області, які потребують більш конкретних рішень”, – говорить Монсеф Слау, керівник операції Warp Speed.

Північна Дакота – один з небагатьох штатів, в яких здійснюються пілотні схеми того, як буде працювати поширення вакцини.

Штат, який постраждав від вірусу сильніше, ніж будь-де в світі, закупив чотири морозильних камери для зберігання вакцини Pfizer. Північна Дакота також купила власну установку для виробництва сухого льоду. Але все частіше стали виникати проблеми. “У місцевих постачальників є проблеми з отриманням голок і флаконів, тому що федеральний уряд скуповує їх все. Також не вистачає рукавичок і масок N95”, – говорить Моллі Хауелл, менеджер програми імунізації штату.

Ще одна проблема – сухий лід. Раніше в цьому році в країні спостерігався дефіцит цього продукту, який є побічним продуктом виробництва бензину.

Справедливий розподіл

У команді Байдена стурбовані тим, щоб вакцину впершу чергу отримали саме малозахищені верстви населення. А адміністрація Трампа залишає на розсуд штатів вирішувати, як саме вони будуть розподіляти свої дози вакцини.

Джо Байден пообіцяв витратити 25 мільярдів доларів на виробництво і транспортування вакцин.

Колективна імунізація

Навіть якщо все це спрацює – якщо вакцина буде безпечною і в достатній кількості транспортуватися до місцевих клінік і аптек – інше питання, чи погодяться люди на щеплення.

В даний час тільки 42% американців планують зробити щеплення проти коронавірусу, згідно YouGov. Причина такої низької активності населення – чутки про небезпеку вакцини. Особливо такі чутки активно поширюють переконані противники вакцинації.

Тому перед Байденом варто ще один виклик – як переконати населення вакцинуватися, щоб забезпечити колективний імунітет?