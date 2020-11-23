AstraZeneca буде мати 200 мільйонів доз вакцини до конця 2020 року

AstraZeneca матиме достатньо вакцини-кандидата для 200 мільйонів доз до кінця 2020 року, з лікарської субстанції для 700 мільйонів доз до кінця першого кварталу 2021 року.

Про це заявила виконавчий директор AstraZeneca Пем Ченг, повідомляє Reuters.

Ченг сказала на брифінгу, що компанія буде тримати “активний” лікарський засіб на складі, поки очікує схвалення регулюючих органів по всьому світу.

Вона сказала, що до кінця року в Великобританії буде вакцини для 20 мільйонів доз, а до кінця першого кварталу 2021 року вистачить “активної” лікарської субстанції для 70 мільйонів доз в Великобританії.

Ченг зазначила, що очікує, що до кінця 2020 року буде ще 4 мільйони готових доз вакцини і 40 мільйонів готових доз до кінця першого кварталу наступного року.

За її словами, ці розрахунки були засновані на використанні двох повних доз, хоча дані випробувань передбачають більш високу ефективність, коли початкова доза становить половину.

“Якщо ми скористаємося половинною дозою для початкової дози, ми зможемо подвоїти кількість щеплень тут”, – підкреслила Ченг.

Вона сказала, що цифри відносяться щодо доз вакцини, які виробляються AstraZeneca, а не щодо доз, вироблених партнерами-виробниками.