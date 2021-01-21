"Центр протидії корупції" опублікував нібито чернетку законопроєкту "щодо оптимізації повноважень органів досудового розслідування". Документом пропонуються зміни, що, як вважається, дадуть змогу генпрокурору забрати справу стосовно заступника голови ОПУ Олега Татарова з НАБУ. Татаров запевняє, що це — фейк.

#Букви розповідають про це в деталях.

Справа Татарова — до СБУ

30 грудня стало відомо, що Офіс генерального прокурора передав кримінальне провадження стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова щодо хабаря (детальніше про нього — тут) з НАБУ до Служби безпеки України, через що йому не змогли обрати запобіжний захід.

НАБУ намагалося повернути справу. 15 січня Вищий антикорупційний суд визнав, що справа підпадає під підслідність Бюро. Суд зобов’язав очільницю Офісу генерального прокурора розглянути клопотання про повернення справи до НАБУ. Наразі передача справ, що перебувають під підслідністю НАБУ, іншим органам розслідування (поліція, СБУ, ДБР) не є законною.

Заява Шабуніна

18 січня голова правління “ЦПК” Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента нібито готує “заради порятунку Татарова терміновий законопроєкт”.

Цей законопроєкт, за його словами, є відповіддю на рішення ВАКС та спрямований на “знищення антикорупційної реформи та розрив партнерства з Заходом”.

Він заявив, що документом пропонуються такі зміни:

з підслідності НАБУ забирають справи ТОП-посадовців, одночасно завалюючи детективів дрібною корупцією;

підривають конституційність ВАКС;

надають генпрокурору право забирати справи в НАБУ;

всю співпрацю НАБУ з закордонними колегами передають на контроль Офісу генпрокурора.

Жодних документальних підтверджень Шабунін тоді не надав.

Реакція Татарова

Після того, як заява Шабуніна поширилася в ЗМІ, Татаров відреагував. Він заявив, що “опоненти незалежності України” поширили дезінформацію про зменшення повноважень антикорупційних органів.

“На думку авторів дезінформації, це нібито необхідно для порятунку Татарова від НАБУ. Ця інформація є черговим фейком і не має нічого спільного з реальністю. Ні в Офісі Президента України, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами”, — переконує Татаров.

Татаров відхрестився — у ЦПК відповіли

У ЦПК заявили, що отримали текст цього законопроєкту, а також внутрішні офіційні документи, які підтверджують факт підготовки такого тексту.

На підтвердження своїх слів в організації надали порівняльну таблицю до законопроєкту. Частково цей документ підтверджує тези Шабуніна. Ось що з нього випливає:

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально процесуального кодексу, якими передбачено встановити, що Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, які підслідні НАБУ. Наразі ж ВАКС розглядає справи, що передбачені ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 ККУ, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України. Вони не обов’язково мають бути підслідні НАБУ, їх можуть розслідувати інші органи.

Наразі ж ВАКС розглядає справи, що передбачені ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 ККУ, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України. Вони не обов’язково мають бути підслідні НАБУ, їх можуть розслідувати інші органи. Наразі діє заборона на передавання іншим органам досудового розслідування справ, які у підслідності Бюро . Пропонується дозволити передачу таких справ з НАБУ у випадках “прийняття такого рішення Генеральним прокурором у зв’язку із необхідністю забезпечення об’єктивності та неупередженості досудового розслідування”.

Наразі до підслідності НАБУ включають справи за статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 369-2, 410 ККУ. Але за умови, якщо кримінальне правопорушення скоїв посадовець (викладений широкий перелік тих, кого це стосується), або йдеться про значний розмір предмета правопорушення (понад 1 млн гривень). Документом п ропонується виключити статтю 209 (відмивання доходів) та дозволити розслідування НАБУ справ за іншими статтями за будь-яких умов, зокрема, якщо вони не стосуються посадовців та значних сум. Справи про відмивання доходів (209 та 209-1 ККУ) запропоновано передати до Держбюро розслідувань. Те, що умовою для початку розслідування справи НАБУ більше не є те, що скоїти злочин мав посадовець, пропонується відбити у закону про НАБУ.

Справи про відмивання доходів (209 та 209-1 ККУ) запропоновано передати до Держбюро розслідувань. Те, що умовою для початку розслідування справи НАБУ більше не є те, що скоїти злочин мав посадовець, пропонується відбити у закону про НАБУ. Центральним органом у справах з надання міжнародної правової допомоги у всіх справах, крім справ НАБУ, наразі є Офіс генпрокурора та Мін’юст. Пропонується не робити більше виключень для справ НАБУ. Це ж відбити у законі про прокуратуру.

У ЦПК заявляють, що ці пропозиції суперечать зобов’язанням України щодо боротьби з корупцією.

“Виключна підслідність НАБУ щодо ТОП-справ, право на міжнародну співпрацю та гарантії невтручання в роботу були умовами співпраці з МВФ, Європейським Союзом та високо підтримувалися партнерами у США”, — зазначають в організації.

Там наголошують, що передача НАБУ справ, що не стосуються чиновників або злочинів зі значними коштами призведе до того, що на розслідування ТОП-корупції у Бюро просто не залишиться ресурсів.

“НАБУ доведеться займатися побутовою корупцією, тобто хабарями, наприклад, патрульних поліцейських або чиновників в сільрадах. […] Для розуміння: максимальна чисельність НАБУ через закон – 700 осіб, з яких детективів лише 246, тоді як в ДБР це 1600 осіб, в поліції, яка зараз займається побутовою корупцією, 140 тысяч осіб. Враховуючи статистику, навантаження на детективів НАБУ та прокурорів САП збільшиться у понад 10 разів, а часу на розслідування ТОП-корупції просто не залишатиметься”, — пояснюють в ЦПК.

Інші пропозиції призведуть до скасування запобіжника від втручання інших органів у роботу НАБУ. Право на таке втручання отримає генеральний прокурор, що, вважають в організації, може бути використано у справі Татарова та інших резонансних справах.

“Ця інновація чітко легітимізує ті події, що мали місце під час розслідування у справі Татарова – використали незаконне рішення Печерського суду і незаконно змінили орган, що веде слідство. Тож таку схему просто хочуть узаконити без жодних рішень судів. Тепер будь-які справи НАБУ, як от зловживання в Приватбанку або “Роттердам+”, можна буде забрати в НАБУ одним рішенням Генпрокурора”, — пишуть в ЦПК.

Зміни щодо роботи ВАКС дають змогу генпрокурору одночасно забирати справи не лише в НАБУ, а й в Антикорупційного суду. Це може бути застосовано і для справи Татарова.

“Це дозволить, забираючи справи у НАБУ, забирати їх одночасно і у ВАКС. Адже у тій же справі Татарова, відібравши її у НАБУ і САП, справа все одно залишилася підсудна ВАКС і це очевидно не влаштовує Татарова та інших фігурантів, чиї справи бажають передавати в такому ручному режимі рішенням генпрокурора”, — вважають у Центрі.

Зауважимо, законопроєкт, про який йдеться, наразі не внесено до парламенту. Хто є його ініціаторами та авторами, наразі невідомо, як і те, чи буде взагалі винесено ці пропозиції на обговорення депутатів.