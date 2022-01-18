П'ятий президент України та провідний діяч опозиції Петро Порошенко, якому загрожує можливий арешт за звинуваченням в державній зраді, повернувся в понеділок до Києва, що додало внутрішньополітичних збурень на тлі зростаючої загрози російського вторгнення.

Про це пише видання The New York Times.

Петро Порошенко очолював Україну з 2014 до 2019 роки, саме тоді він зазнав дошкульної поразки на виборах від свого суперника Володимира Зеленського, чинного президента. Повернення Петра Порошенка загострює тривалу ворожнечу цих політиків та привертає увагу до неоднозначної внутрішньої політики України, яка, за твердженням аналітиків та критиків, становить небезпеку, зважаючи на те, що Кремль збільшує кількість військ на кордоні.

Відколи Володимир Зеленський прийшов до влади, його посадовці допитували Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних справ, які, на думку останнього, є політично мотивованими. У понеділок він заявив, що перебуває під слідством у більш ніж 120 окремих справах. Минулого місяця поліція також провела обшуки в помешканнях членів його політичної партії.

Звинувачення в державній зраді та підтримці тероризму пов’язані з його політикою часів президентства, коли він погодив закупівлю вугілля з шахт в районах на сході України, які контролювалися вже тоді проросійськими сепаратистами; закуплене вугілля використовували на заводах на підконтрольній уряду території.

Колишній президент стверджує, що це був необхідний компроміс, щоб уникнути економічного колапсу, і заперечує особисту вигоду від будь-якої з угод.

Петро Порошенко виїхав з України минулого місяця, посилаючись на зустрічі в інших країнах Європи. Прокурори кажуть, що він виїхав за кордон, щоб уникнути судового засідання. Проте пізніше Порошенко оголосив, що повернеться в Україну, аби йому могли пред’явити звинувачення, і прибув в аеропорт Жуляни в Києві в понеділок вранці.

Слухання його справи тривало цілий день до пізньої ночі, але рішення щодо арешту так і не було прийнято, суд врешті-решт суд заявив, що вердикт буде оголошено 19 січня.

Володимир Зеленський, колишній комік, два роки тому здобув впевнену перемогу над Петром Порошенком завдяки обіцянкам побороти корупцію.

Проте популярність Зеленського з того часу значно впала. Сьогодні опитування громадської думки показують лише незначну перевагу на потенційних майбутніх виборах над Порошенком, який зараз є народним депутатом від партії “Європейська солідарність”.

Петро Порошенко зберігає свою базу підтримки в українському націоналістичному політичному середовищі, особливо в західних регіонах країни, які прагнуть тісніших зв’язків з Європою. Він конфліктує з Зеленським стосовно напрямку майбутнього розвитку України і критикує його за начебто поступки в мирних переговорах з Росією щодо врегулювання війни на сході України.

Його поява в столиці відбулася після тижня переважно безрезультатних переговорів між Росією та Заходом в пошуках вирішення шляхів подолання розбіжностей щодо безпеки Східної Європи, і відсутність просування у перемовинах викликала нові побоювання, що президент Росії Володимир Путін незабаром може розпочати військовий наступ.

В інтерв’ю перед поверненням в Україну Порошенко сказав, що його арешт може допомогти Зеленському позбутися суперника, тоді як політична нестабільність зіграє на руку Путіну.

“Він хоче підірвати стабільність в Україні”, – сказав Порошенко про Путіна. “Він розглядає два варіанти: перший – військова агресія через українсько-російський чи українсько-білоруський кордон. Другий – просто підірвати стабільність всередині України і, таким чином, не дати Україні стати членом НАТО та ЄС”.

У Києві думки щодо того, чи була загроза арешту лише черговим маневром у візантійській внутрішній політиці України, чи чимось більш зловісним, пов’язаним із російською загрозою, розійшлися. Опитування постійно показують, що Зеленський та Порошенко залишаються найпопулярнішими політиками в Україні.

Деякі аналітики припускають, що Зеленський, можливо, використовує нарощування російської армії на українському кордоні, щоб вивести з гри опонента, або ж сподівається придушити можливі протести опозиції у випадку, коли доведеться піти на непопулярні поступки Москві, що могли б допомогти уникнути вторгнення.

“Можливо, він думає, що, маючи ворожу армією у себе на кордоні, українці не будуть протестувати” проти арешту лідера опозиції, – говорить головний редактор політичного журналу “Україна світ” Володимир Єрмоленко. Якщо так, за його словами, це ризикований крок.

“Із цією ситуацією на кордоні, коли всі кричать: “Буде війна”, все це дуже дивно”, – каже Єрмоленко про боротьбу двох провідних політиків України, зважаючи коли постала загроза самому існуванню країни. “Це виглядає безглуздо”.

Помічники Зеленського заявляють, що звинувачення проти Порошенка виправдані, і що суди вже видали ордери на арешт інших обвинувачених у цій же справі, зокрема відомого проросійського політика в Україні Віктора Медведчука. Вони стверджують, що суди, а не урядовці вирішували щодо тривалості можливого арешту та інших правових дій, як то арешт активів Порошенка на початку цього місяця.

Петро Порошенко не надав жодних доказів причетності Росії до останніх політичних збурень і назвав внутрішню ворожнечу найбільш вірогідною причиною юридичного тиску, з яким він зіткнувся. Але він стверджує, що Зеленський може сподіватися на поступки з боку Росії, якщо той заарештує політика, який приєднався до націоналістичного крила української політикуму.

“Я абсолютно впевнений, що це дуже важливий подарунок як для Путіна”, – сказав Порошенко. “Можливо, цей подарунок і є передумовою переговорів з Путіним”.

Зібравши десятки тисяч солдатів на кордоні України восени, минулого місяця Росія зажадала від Сполучених Штатів і НАТО відвести свої сили з країн Східної Європи та гарантувати, що Україна не приєднається до західного альянсу.

Минулого тижня дипломатичні переговори з Росією завершилися без особливих проривів, і тепер російські чиновники кажуть, що чекають письмової відповіді на свої вимоги від Сполучених Штатів.

На випадок, якщо західна дипломатія зазнає невдачі, Україна попутно тишком веде переговори з Росією та запропонувала двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. У п’ятницю голова офісу президента України Андрій Єрмак запропонував провести тристоронню відеоконференцію з лідерами Росії та України і президентом Байденом.

Ворожнеча між нинішнім і колишнім президентами вважається особистим з’ясовуванням стосунків, а не ідеологічним протистоянням. Колишні чиновники Зеленського стверджують, що нинішнього президента дуже зачепили нападки Порошенка під час президентської кампанії 2019 року. Уряд Порошенка у 2017 році також заборонив трансляцію одного з найпопулярніших комедійних телешоу Зеленського, оскільки одного з акторів звинуватили в підтримці російської анексії Криму, що порушує українське законодавство.

Ворожнеча між двома політиками продовжилася і далі — восени-взимку, навіть коли російські війська зосередилися на кордоні.

“Російська загроза їх не зупинила”, – говорить Орися Луцевич, керівниця програми України в Королівському інституті міжнародних відносин в Лондоні.

Одним з мотивів арешту, за її словами, можуть бути плани Зеленського балотуватися на другий термін у 2024 році, і посприяти цьому може відсторонення від політики багатих бізнесменів, відомих як олігархи. Пан Порошенко володіє компанією з виробництва шоколаду та цукерок.

Проте уряд Сполучених Штатів попереджає про можливе вторгнення Росії в Україну протягом найближчих тижнів або місяців. На це натякнула посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, яка вказала на неприпустимий час для внутрішніх чвар у своїй заяві в понеділок. “Всі політичні лідери в Україні мають об’єднатися проти російської агресії прямо зараз”, – написала вона. “У цей час так важливо не забувати про це”.