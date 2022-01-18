#Букви зібрали статті найпопулярніших інформаційних агентств світу.

Нагадаємо, п’ятому президенту України Петру Порошенку Печерський районний суд Києва оголосив підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 “Державна зрада” та ч. 1 ст. 258-3 “Сприяння діяльності терористичних організацій” Кримінального кодексу України.

Ось, що пише британське інформагентство The Guardian:

“Колишній президент України Петро Порошенко постав перед судом за звинуваченням у державній зраді, яке, за його словами, є політично мотивованим, за справою, яка стривожила західних союзників країни. Порошенко, проєвропейський політик, який критикував Москву, відкинув звинувачення та звинуватив прокуратуру в “ганебних” діях та “розколі” країни”.

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав звинувачення “явно політичними”. Більдт сказав, що будь-яка спроба помістити Порошенка під домашній арешт завдасть “великої шкоди” внутрішній згуртованості України.”



Американське фінансове видання Bloomberg відзначило, що дії чинного президента Володимира Зеленського викликають нестабільність на тлі ймовірної ескалації конфлікту, спровокованою російською стороною.“Юридичне протистояння, яке нав’язує адміністрація президента Володимира Зеленського, викликає певну політичну нестабільність у регіоні, оскільки російський лідер Володимир Путін стягує війська до східного кордону України, що спонукало західних союзників до заяв про загрози повномасштабного вторгнення. Порошенко керував Україною протягом п’яти років після революції на Майдані 2014 року, внаслідок якої було повалено підтримуваного Кремлем лідера країни. Тепер його звинувачують у купівлі вугілля у сепаратистів на Донбасі на сході України”, – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Американське видання The Washington Post такожнаписало про подію:

“Експрезидент України Петро Порошенко у понеділок повернувся на батьківщину, де йому оголосили звинувачення у державній зраді, які, за його словами, політично мотивовані — протистояння, яке, на думку спостерігачів, може призвести до небезпечного поділу України, у момент, коли російські сили концентруються на кордоні. Поки Порошенко сидів на слуханнях з приводу обрання запобіжного заходу, а сотні його прихильників галасливо зібралися біля будівлі суду, двопартійна група з семи американських сенаторів, що приїхала до Києва, провела брифінг у готелі всього за кілька сотень метрів і висловила занепокоєння з приводу подій”.

“Я говорю за себе — я, безумовно, стурбований вибірковим правосуддям і, безумовно, стурбований переслідуванням політичних опонентів”, — сказав сенатор Кріс Мерфі (штат Коннектикут), додавши, що українська система правосуддя має гарантувати, що верховенство закону було дотримано.

Сенатор Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) попередив про потенційний дестабілізуючий ефект, який ця справа може мат на країну, яка зіткнулася з “серйозною шкодою та небезпекою, яку представляє Володимир Путін”.

“Можливо, насамперед це танки, артилерія та війська, які можуть грохнути дорогами України”, — сказав Блюменталь. “Але так само у гібридній, сутінковій боротьбі “розділяй і владарюй.”

“Поряд із десятками інших кримінальних розслідувань щодо Порошенка під час президентства Зеленського, ці справи стривожили західних прихильників України, які побоюються внутрішньої політичної нестабільності в той час, коли країна стикається з загрозою приблизно 100 000 російських військ, зосереджених уздовж її кордонів”, — сповіщає міжнародне ділове видання Financial Times.