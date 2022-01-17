Судді Печерського суду Олексію Соколову, який має оголошувати рішення про запобіжний захід Петру Порошенку, стало погано.

Про це повідомляє телеканал“Прямий”.

Як зазначається у повідомленні, судді Печерського суду Соколову нібито викликали швидку через те, що йому стало зле.

Проте прессекретар Печерського райсуду Києва Віталій Чергавий в коментарі ЗМІ не зміг підтвердити чи спростувати інформацію щодо судді Соколова.

“Суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Це таємниця нарадчої кімнати”, – пояснив він.