Про це повідомляє телеканал“Прямий”.
Як зазначається у повідомленні, судді Печерського суду Соколову нібито викликали швидку через те, що йому стало зле.
Проте прессекретар Печерського райсуду Києва Віталій Чергавий в коментарі ЗМІ не зміг підтвердити чи спростувати інформацію щодо судді Соколова.
“Суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Це таємниця нарадчої кімнати”, – пояснив він.
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