Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Як відомо, довибори у Раду по округу №50 у Донецькій області відбулися 28 березня. Андрій Аксьонов на них набрав 65,6% голосів. Його висувала партія “Порядок”.

9 квітня після перерви Центральна виборча комісія продовжила роботу в режимі засідання та встановила результати виборів на підставі уточненого протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в окрузі.

Аксьонов може бути зареєстрований народним депутатом після проходження певних процедур.

“Далі відповідно до виборчого законодавства для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК […] заяви про припинення дії іншого представницького мандата. Після отримання та розгляду перелічених документів, Комісія приймає рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України”, — зазначили у ЦВК.

Зважаючи на факти стосовно того що Аксьонов був одним із організаторів так званого референдуму у 2014 році і СБУ після виборів вирішила “зайнятися питанням” щодо нього, ЦВК вирішила надати додаткові роз’яснення щодо ситуації довкола переможця виборів.

Комісія, відповідаючи на отримані численні заклики не допустити реєстрації Аксьонова нардепом, наголошує, що звинувачення будь-якого кандидата у сепаратизмі чи будь-якому злочині не є підставою для відмови в реєстрації чи її скасування.

“Лише у разі набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину Комісія може відмовляти чи скасовувати реєстрацію кандидатів”, — зазначають в Комісії.

Також ЦВК акцентує, що реєстрація Аксьонова кандидатом двічі оскаржувалася в суді (судове рішення перше і друге) і судді не знайшли підстав для скасування його реєстрації.

Так само ЦВК не має змоги скасувати його реєстрацію через можливу наявність російського громадянства, оскільки паспорт громадянина Аксьонов теж має.

Комісія наголошує, що розв’язання питань щодо наявності подвійного громадянства чи причетності окремих осіб до антидержавної діяльності виходять за межі компетенції ЦВК та лежать у площині відповідальності інших державних органів. У зв’язку з цим ЦВК просить не звинувачувати її в ситуації, яка склалася.