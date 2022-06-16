Двоє громадян США, які добровільно воювали на боці України, зникли без вісти, заявив Держдеп.

Про це повідомило британське видання Reuters.

В середу, 15 червня, рідні зниклих без вісти добровольців з США, які воювали у складі ЗСУ, повідомили про побоювання щодо їх захоплення у полон росіянами.

Йдеться про 39-річного Олександра Друке з Таскалуси, штат Алабама, та 27-річного Енді Хюйна з Гартселла того ж штату. Відомо, що востаннє вони виходили на зв’язок з рідними 8 червня. Добровольці не повернулися з завдання на Харківщині.

Сьогодні, 16 червня, їхні рідні заявили, що повідомлення про взяття у полон не підтвердилися. Вони звернулися до Держдепартаменту Сполучених Штатів, де ці дані заперечили.

На думку нареченої Енді – Джой Блек, очевидно, що пошуки тривають. Зараз єдина наявна інформація про американських громадян – те, що вони зникли без вісти.

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Сполучені Штати не контактували із Росією щодо американських громадян, захоплених у полон, додавши, що РФ оприлюднює всю інформацію щодо “затриманих найманців або засуджених”.