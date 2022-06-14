Марокканець Брагім Саадун, якого "суд" невизнаної "ДНР" засудив до страти, є громадянином України та служив у ЗСУ.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Про те, що Брагім Сааудун є громадянином України розповів його батько Тахар Саадун. За його словами, до Брагіма Саадуна повинні ставитись як до українського військовополоненого, який добровільно здався.

Брагім Саадун отримав громадянство України у 2020 році, після того, як пройшов річний військовий вишкіл, який необхідний для отримання доступу до вивчення аерокосмічних технологій в київському університеті.

“Ми, його сім’я, занепокоєні тим, що не маємо зв’язку з адвокатами для обміну юридичною інформацією. Це посилює наші випробування”, – написав Тахар Саадун в електронному листі для Reuters.

За даними марокканського дипломатичного джерела у Києві, Брагім Саадун був засуджений організацією, яка не визнана ні Марокко, ні ООН. Більш того, Брагім Саадун потрапив у полон у формі української армії, яку він брав для себе самостійно.

Зауважимо, що у Марокко, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявили про підтримку територіальної цілісності всіх країн-членів ООН.

Водночас у Марокко офіційно не засудили дії Росії, а представник Марокко в ООН не брав участі у голосуваннях проти РФ. Проте він заявив, що проти бойових дій між країнами і закликав до діалогу.

Минулого тижня “суд “так званої “Донецької народної республіки” присудив смертний вирок трьом іноземцям – британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Брагіму Саадуну – за “найманство”.