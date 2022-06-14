Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Про те, що Брагім Сааудун є громадянином України розповів його батько Тахар Саадун. За його словами, до Брагіма Саадуна повинні ставитись як до українського військовополоненого, який добровільно здався.
Брагім Саадун отримав громадянство України у 2020 році, після того, як пройшов річний військовий вишкіл, який необхідний для отримання доступу до вивчення аерокосмічних технологій в київському університеті.
“Ми, його сім’я, занепокоєні тим, що не маємо зв’язку з адвокатами для обміну юридичною інформацією. Це посилює наші випробування”, – написав Тахар Саадун в електронному листі для Reuters.
За даними марокканського дипломатичного джерела у Києві, Брагім Саадун був засуджений організацією, яка не визнана ні Марокко, ні ООН. Більш того, Брагім Саадун потрапив у полон у формі української армії, яку він брав для себе самостійно.
Зауважимо, що у Марокко, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявили про підтримку територіальної цілісності всіх країн-членів ООН.
Водночас у Марокко офіційно не засудили дії Росії, а представник Марокко в ООН не брав участі у голосуваннях проти РФ. Проте він заявив, що проти бойових дій між країнами і закликав до діалогу.
Минулого тижня “суд “так званої “Донецької народної республіки” присудив смертний вирок трьом іноземцям – британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Брагіму Саадуну – за “найманство”.
- Нагадаємо, британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які винесено в так званій “Донецькій народній республіці”.
- Також заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого “суду” в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.
- Окрім цього, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Аслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.
- Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прокоментував винесення смертного вироку так званим “судом ДНР” щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти Росії.
- Окрім цього, управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який “суд” так званої “Донецької народної республіки” виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.