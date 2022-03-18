Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова спорядити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата. На думку Бьодскова, завдяки своєму досвіду, данські миротворці допоможуть зупинити війну в Україні.

Таку заяву зробив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков. Про це повідомляє видання Euractiv.

Очільник оборонного відомства Данії виступив з такою заявою після того, як уряд Польщі наголосив на потребі в розгортанні миротворчої місії в Україні. Уряд Данії готовий спрямувати своїх солдатів до миротворчої місії в Україні, зауважив Бьодсков.

Якщо миротворча місія буде розпочата, Данія готова долучилися до неї. У нас є багато досвіду в участі в миротворчих місях, тому ми зможемо допомогти.

Оскільки Данія є країною НАТО, її військовослужбовці наразі не беруть участі у війні на території України. Проте прем’єр-міністр держави Метт Фредеріксен минулого тижня заявив, що не існує жодних законних підстав для обмежень поїздок данських добровольців, які мають бажання допомагати українським військовим у боротьбі проти російських окупантів.