Таку заяву зробив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков. Про це повідомляє видання Euractiv.
Очільник оборонного відомства Данії виступив з такою заявою після того, як уряд Польщі наголосив на потребі в розгортанні миротворчої місії в Україні. Уряд Данії готовий спрямувати своїх солдатів до миротворчої місії в Україні, зауважив Бьодсков.
Якщо миротворча місія буде розпочата, Данія готова долучилися до неї. У нас є багато досвіду в участі в миротворчих місях, тому ми зможемо допомогти.
Оскільки Данія є країною НАТО, її військовослужбовці наразі не беруть участі у війні на території України. Проте прем’єр-міністр держави Метт Фредеріксен минулого тижня заявив, що не існує жодних законних підстав для обмежень поїздок данських добровольців, які мають бажання допомагати українським військовим у боротьбі проти російських окупантів.
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