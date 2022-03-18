Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.
Мер міста закликав усіх небайдужих фотографувати акцію, та публікувати відповідні дописи у соціальних мережах з хештегом #closethesky.
“Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною”, – наголосив Андрій Садовий.
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