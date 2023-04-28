Про це він написав у своєму Twitter.
“Caesar від Данії вже в Україні” — сказав Резніков. Також він подякував народу Данії, міністерству оборони та французьким партнерам.
Голова Міноборони розповів, що Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але “мудро і шляхетно” вирішила передати їх українській армії через загрозу, яку російська агресія становить для Європи.
Крім того, він додав, що Данія бере участь у тренуванні українських захисників.
“Наші артилеристи високо оцінили маневровість та точність цих гаубиць. Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий за величиною артилерійський парк Caesar у світі” — наголосив міністр оборони.
Нагадаємо, що незабаром Данія зможе спорядити в Україну для військовослужбовців ЗСУ танки Leopard 1.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- Франція планує передати Україні ще 12 гаубиць Caesar. Для навчання українських захисників країна виділить інструкторів.