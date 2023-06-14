Джерело: Breaking Defense
Нині законодавці країни розглядають питання про те, чи купувати їх знову, чи покладатися на “тісне співробітництво” з союзниками для забезпечення такого потенціалу, зазначив голова зовнішньогополітичного комітету Майкл Єнсен.
Відродження флоту обговорюється як частина широкого політичного аналізу майбутніх оборонних потреб країни.
Данія має важливе стратегічне розташування, а це означає, що всі кораблі російського військово-морського флоту мають проходити через наші води, якщо вони вирушають із Санкт-Петербурга чи Калінінграда. Тож нам необхідно посилити нашу глибокоешелоновану оборону, що є для нас абсолютно новим викликом”, – пояснив Єнсен.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія витрачала на оборону близько 1,35% ВВП, але цього року витрати на Збройні сили країни зростуть до 2%. Якщо НАТО та союзники узгодять вищу мету у 2,5 або 3%, у Данії вже заявили, що досягнуть мети якнайшвидше.
У 2022 році Копенгаген пообіцяв інвестувати 40 млрд крон ($5,8 млрд) у нові військово-морські кораблі, які мають збудувати найближчими роками. Також Королівські ВМС Данії мають намір замінити патрульні океанські судна.
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