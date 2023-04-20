Про це передало Nyheder.
Щодо намірів оголосили міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен. Очільник МЗС зазначив, що 14 танків Leopard 2 доповнять 100 танків Leopard 1, які Данія пообіцяла Україні.
“Це не данські танки. Це співпраця з танками, які не данські, а закуповуються у співпраці з Нідерландами”, – сказав Поульсен.
Техніку можуть доставити на початку 2024 року.
Водночас постачання 100 танків Leopard 1 розпочнеться до літа.
- Незабаром Данія зможе спорядити в Україну для військовослужбовців ЗСУ танки Leopard 1.
- 10 квітня виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що країна готується вже до літа спорядити Україні близько 100 танків Leopard 1.
- 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.