Про це передало Nyheder.

Щодо намірів оголосили міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен. Очільник МЗС зазначив, що 14 танків Leopard 2 доповнять 100 танків Leopard 1, які Данія пообіцяла Україні.

“Це не данські танки. Це співпраця з танками, які не данські, а закуповуються у співпраці з Нідерландами”, – сказав Поульсен.

Техніку можуть доставити на початку 2024 року.

Водночас постачання 100 танків Leopard 1 розпочнеться до літа.