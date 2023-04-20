У Данії заявили, що разом з Нідерландами до України направлять 14 танків Leopard 2. Утім це відбудеться не цього року.

Про це передало Nyheder.

Щодо намірів оголосили міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен. Очільник МЗС зазначив, що 14 танків Leopard 2 доповнять 100 танків Leopard 1, які Данія пообіцяла Україні.

“Це не данські танки. Це співпраця з танками, які не данські, а закуповуються у співпраці з Нідерландами”, – сказав Поульсен.

Техніку можуть доставити на початку 2024 року.

Водночас постачання 100 танків Leopard 1 розпочнеться до літа.