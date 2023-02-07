російсько-українська війна
21:49 Німеччина, Данія та Нідерланди спорядять Україні понад 100 танків до весни 2024 року
20:59 У Латвії сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва безпілотників
20:41 Газотурбінна станція General Electric від США вже в Україні
20:33 У Фінляндії заявили про намір вступити до НАТО спільно зі Швецією
19:58 Астробой у ролі музи: MSCHF створив великі червоні черевики, які нагадують взуття супергероя
19:50 Очільник Міноборони РФ Шойгу посилює конфлікт із бойовиками ПВК «Вагнер» – ГУР
19:11 У Мелітополі росіяни примушують працівників держустанов відмовитись від українського громадянства – Генштаб
19:04 1+1 media анонсувала запуск проєкту «Плюсуй українську»
19:02 Велика Британія надасть «Укрзалізниці» 10 млн фунтів стерлінгів допомоги
18:36 Відсьогодні обміняти лампи розжарювання можна у містах та селищах міського типу по всій країні – Мінекономіки
18:36 СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумщини
18:10 Тривають процеси «цементування» української нації – Верещук
18:01 Прем’єра фільму режисера Рідлі Скотта «Гладіатор» відбудеться восени 2024 року
17:52 Алібі для вбивства вагітної жінки: ютубер влаштував фальшиву пряму трансляцію
17:38 Українському генерал-майору міліції оголосили підозру через співпрацю з ФСБ у Херсонській області
17:11 Росіяни запровадили штрафи за обіг гривні на тимчасово захоплених територіях України – ЦНС
17:02 Тривають обговорення формату Спеціального трибуналу: результати зустрічі Генпрокурора з делегацією нідерландського парламенту
16:54 Уряд Данії планує надати Україні танки Leopard 1A5
16:46 Єврокомісія високо оцінила результати наближення України до митного союзу – висновок ЄС
16:37 «Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки» – новопризначений голова СБУ
16:31 Німеччина почала випробування САУ RCH155, які отримає Україна
16:15 Російського агента, який передавав дані працівникам «МДБ ДНР», засуджено до 9 років ув’язнення
16:04 «Газпром» створює власну приватну військову компанію — розвідка
15:55 Здоровий спосіб життя знижує ризик тривалого протікання COVID-19 – дослідження
15:42 Рятувальники Харкова отримали важку великогабаритну техніку від волонтерських та міжнародних організацій – ДСНС
15:41 В школах Одеси продовжили канікули до кінця тижня — речник глави ОВА
15:34 На Харківщині затримали колишню поліціянтку, яка працювала на окупантів. Їй повідомили про підозру
15:05 Депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ
14:47 Українські рятувальники можуть прибути до Туреччини вже сьогодні
14:43 Кількість постраждалих унаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії може сягнути 23 млн осіб – ВООЗ
14:26 У Китаї заявили, що «захищатимуть власні інтереси» на тлі збиття повітряної кулі у США
14:18 Військові ЗСУ у Литві пройшли навчання з керування зенітними установками L-70

Німеччина, Данія та Нідерланди спорядять Україні понад 100 танків до весни 2024 року

7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

Вівторок, 7 лютого 2023, 21:49
Підтримати

Про це інформує CNN.

Пісторіус зауважив, що партія з 20-25 Leopard-1 прибуде в Україну вже до літа цього року, а на початку наступного року – ще до 80 танків.

Leopard 1 знаходився на озброєнні з 1960-х років, поки не був знятий з експлуатації в 2003 році.

Німеччина, Данія та Нідерланди нададуть відремонтовані Leopard 1 зі своїх “промислових запасів”. Три країни також забезпечать необхідну матеріально-технічну підтримку та навчатимуть керувати транспортними засобами.

Пісторіус, виступаючи на пресконференції у Києві, також заявив про найближчі нові постачання зброї в Україну.

За його словами, до кінця місяця ФРН спорядить ще більше ракет, п’ять додаткових танків Gepard і ще п’ять інженерних броньованих машин.

Окрім цього, навчання на бойових танках Leopard 2 незабаром розпочнуться в Німеччині. Міністр оборони Німеччини наголосив, що був “глибоко вражений” “урочистими обличчями” та “рішучістю” українських армійців-практикантів. Він зазначив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

Очільник оборонного відомства України Олексій Резніков заявив, що також обговорював з німецьким колегою потребу у винищувачах. Пісторіус зауважив, що перш ніж прийняти рішення щодо винищувачів, “першим пріоритетом” для союзників України було “розгорнути свої Leopards” і “гарантувати навчання”.

7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.

7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.

Зауважимо, 7 лютого Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 Україні, погодили надання 178 одиниць із промислових запасів.

Теги: Данія, Нідерланди, озброєння України, Україна, ФРН, танки

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook