Німеччина, Данія та Нідерланди спорядять Україні понад 100 танків до весни 2024 року

7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

Про це інформує CNN.

Пісторіус зауважив, що партія з 20-25 Leopard-1 прибуде в Україну вже до літа цього року, а на початку наступного року – ще до 80 танків.

Leopard 1 знаходився на озброєнні з 1960-х років, поки не був знятий з експлуатації в 2003 році.

Німеччина, Данія та Нідерланди нададуть відремонтовані Leopard 1 зі своїх “промислових запасів”. Три країни також забезпечать необхідну матеріально-технічну підтримку та навчатимуть керувати транспортними засобами.

Пісторіус, виступаючи на пресконференції у Києві, також заявив про найближчі нові постачання зброї в Україну.

За його словами, до кінця місяця ФРН спорядить ще більше ракет, п’ять додаткових танків Gepard і ще п’ять інженерних броньованих машин.

Окрім цього, навчання на бойових танках Leopard 2 незабаром розпочнуться в Німеччині. Міністр оборони Німеччини наголосив, що був “глибоко вражений” “урочистими обличчями” та “рішучістю” українських армійців-практикантів. Він зазначив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

Очільник оборонного відомства України Олексій Резніков заявив, що також обговорював з німецьким колегою потребу у винищувачах. Пісторіус зауважив, що перш ніж прийняти рішення щодо винищувачів, “першим пріоритетом” для союзників України було “розгорнути свої Leopards” і “гарантувати навчання”.

7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.

7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.

Зауважимо, 7 лютого Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 Україні, погодили надання 178 одиниць із промислових запасів.