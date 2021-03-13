Данілов заявив, що йому невідомо про причетність його заступника до «харківських угод»

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що йому невідомо про причетність його першого заступника Руслана Демченка до створення "харківських угод".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, до створення угод докладали зусиль, серед інших, Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції.

Руслан Демченко, який сьогодні є першим заступником Секретаря РНБО, в лютому 2010 року (за два місяці до ратифікації угод) обійняв посаду заступника міністра закордонних справ і перебував на цій посаді до 2014 року.

Наразі СБУ за дорученням РНБО розслідує дії всіх причетних до укладання та ратифікації цих угод. На запитання про роль Демченка, Данілов заявив, що про причетність свого заступника до документа нічого не знає.

“Я можу сказати, що хтось — не має значення, з посадовців — був причетний, він за це нести відповідальність. Чи був пан Демченко причетний — мені невідомо. Якщо в процесі слідства щось з’ясується… Ще раз — не має значення яке прізвище, ім’я та по батькові”, — запевнив Данілов.

Що відомо про “харківські угоди”?

У 2008 році уряд мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак законопроєкт розроблений не був і це, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, стало “першою цеглиною, яка почала руйнувати систему нашої безпеки”.

Крім того, це призвело до появи у 2010 році так званих “харківських угод”. Документ підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу. Данілов наголосив, що угоди ратифікували надто швидко — вже за 4 дні після їх підписання.

Зауважимо, що це рішення було ухвалено в напівпорожній залі: присутніми були 238 депутатів, з них 236 проголосували за. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ратифікацію підтримали фракція “Партії регіонів” (160 голосів “за” від 161 депутата), фракція “Блок Литвина” (20 голосів), фракція Комуністичної партії України (27 голосів). Фракція “Блок Юлії Тимошенко” дала 9 голосів, фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” — 7. Ще 14 голосів дали позафракційні депутати.

Серед тих, хто підтримав ратифікацію, були деякі чинні нардепи та олігархи. Це, зокрема, Ренат Ахметов, Андрій Деркач, Ігор Палиця, Микола Злочевський, Володимир Литвин тощо.