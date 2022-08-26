Данський виробник насосів Grundfos заявив, що повністю закриває бізнес у Росії та Білорусі та скорочує співробітників компанії.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

У повідомленні зазначається, що 3 березня 2022 року компанія Grundfos призупинила свою діяльність у Росії та Білорусі. Відтоді Grundfos поетапно закриває свій бізнес, скорочує співробітників та займається врегулюванням відносин із клієнтами, постачальниками та іншими партнерами.

“Оскільки немає жодних ознак того, що ситуація зміниться, і відповідно до своїх цінностей, компанія Grundfos прийняла рішення повністю закрити свій бізнес у Росії та Білорусі”, – заявили в Grundfos.

Окрім того, у повідомленні зауважили, що рішення про закриття бізнесу в Росії та Білорусі зображено у майбутній звітності про результати діяльності Grundfos за півріччя. У ній також буде повідомлено про значні одноразові витрати у розмірі 851 млн данських крон ($114,14 млн), пов’язаних із припиненням діяльності у РФ та Білорусі.

“На цю мить це означає завершення 23-річної присутності Grundfos в Росії. Ми хотіли б подякувати нашим колегам за їх відданість, а також нашим клієнтам і партнерам за їхню міцну підтримку та співпрацю протягом багатьох років”, – підсумували в компанії.