Наполеглива спроба обраного президента Джо Байдена перегорнути сторінку безпідставних нападів чинного президента Дональда Трампа на цілісність виборів засвідчує потребу в терміновому закріпленні повноважень президента, який приймає владу у період кризи.

Про це повідомляє CNN.

Тепер, коли Колегія виборників закріпила волевиявлення американців та підтвердила його перемогу, Байден намагається активізувати свої зусилля, щоб створити систему передачі влади. Однак він не може цього зробити, оскільки Трамп відмовляється визнавати свою поразку.

Обраний президент дав найпотужніший знак ще у понеділок, що настав час президенту та його прихильникам відмовитися від своїх їдких та поблажливих спроб скасувати вибори та заперечити його перемогу. Він виступив із промовою в штаті Делавер у день, коли Сполучені Штати могли нарешті відчути звільнення від подвійних загроз 2020 року: вбивчого вірусу та прагнення переможеного Трампа загасити демократію.

У країні ввели перші рятівні ін’єкції, які припинять пандемію, а Колегія виборників вкотре продемонструвала стійку систему країни та оголосив Байдена переможцем законних виборів.

“Цілісність наших виборів залишається недоторканою. Настав час перегорнути сторінку, як це робилося впродовж нашої історії. Об’єднатися, зцілити”, – сказав Байден.

Закріплення результатів виборів та перемога Байдена зруйнували божевільні плани переможеного Трампа, який вважає дуже сумнівною свою появу на інавгурації наступника. Але це посилить тиск на республіканських законодавців у Вашингтоні, які незабаром зіткнуться з новою владою в Білому домі. Вони будуть змушені публічно визнати реальність.

У вівторок найвидатніший національний брокер з питань влади, лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, нарешті заявив публічно, що наступним президентом стане Байден.

“На сьогоднішній ранок у нашій країні офіційно є обраний президент та обраний віцепрезидент”, – сказав Макконнелл.

“Колегія виборників проголосувала. Сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена”, – сказав республіканець Кентуккі, який стане його головним спаринг-партнером у Вашингтоні.

Байден закріпив свою позицію ще й тому, що урядові установи США твердо тримаються перед безпрецедентним нападом переможеного президента.

“Полум’я демократії запалилося в цій країні давно. І зараз ми знаємо, що ніщо – навіть пандемія або зловживання владою – не може загасити це полум’я”, – сказав Байден з Вілмінгтона у телезверненні.

З часу обрання Байден намагався створити картину нової адміністрації, яка готова взяти на себе всі обов’язки, навіть коли Трамп спочатку відмовив йому у фінансуванні та атрибутах офіційного переходу. Спочатку риторика Байдена була розміреною і тонкою, створюючи враження, що він дає чинному президентові та його прихильникам час усвідомити свою поразку.

Але у своєму виступі ввечері в понеділок обраний президент був різким щодо спроб відмовити йому в його законній перемозі. Він зазначив, що результат його перемоги у 306 голосів виборників проти 232, був таким самим, як результат Трампа у 2016 році.

“За його власними мірками ці цифри тоді були явною перемогою, і я з повагою рекомендую зробити це зараз”, – сказав Байден, перш ніж детально розглядати численні поразки Трампа в суді та невдалі спроби тиску на місцевих та державних чиновників з метою фальсифікації виборів.

Обраний Президент, який проголосить свою інавгураційну промову 20 січня, звернувся із закликами до національної єдності, щоб американці впевнено боролися із похмурою зимою та пандемією.

“Нам потрібно працювати разом, дати один одному шанс, знизити температуру. І головне, нам потрібно бути солідарними як американці, бачити одне одного, наш біль, нашу боротьбу, наші надії та наші мрії”, – сказав Байден.

Успіх або невдача перших місяців влади обраного президента покаже його здатність розбиратися у кризах охорони здоров’я та економіки. Цей виклик може виснажити значну частину політичного капіталу Байдена, накопиченого перемогою на виборах, перш ніж він отримає шанс розпочати власну амбіційну політичну програму.

Наразі США переживають похмурий етап, адже в країні 300 тисяч смертей від коронавірусу. Цифра підкреслює невдачі у боротьбі з пандемією.

Доктор Ентоні Фаучі назвав ситуацію “найгіршою катастрофою в галузі охорони здоров’я за останні 102 роки”.

Цього дня президент заявив про те, що його генеральний прокурор Вільям Барр, який відмовився підтвердити помилкові заяви Трампа про фальсифікацію виборів, подав у відставку. Це було способом відірватися від коронавірусного затемнення. Але відставка також передбачає, що наступні 36 днів принесуть більше потрясінь, зокрема потоки суперечливих помилувань, яких Барр хотів уникнути.

Підтвердження повноважень президента

Після виснажливих тижнів, коли охорона здоров’я та конституційна система Америки зазнали потрясінь, у понеділок стався політичний перелом.

Однак немає жодних ознак того, що президент, який постійно ігнорував конституційні норми, наближається до прийняття реальності своєї поразки.

Проте були ознаки руйнування режиму Трампа, оскільки кілька республіканців у Сенаті через шість тижнів після виборів почали визнавати, що Байден справді обраний президент.

Одне з джерел, наближених до Трампа, заявило, що президент приватно визнав поразку, але він не припинить спроб дискредитувати вибори.

Інший радник назвав малоймовірним те, що президент з’явиться на інавгурації Байдена на церемоніальному столі, який є символом здебільшого неперервного ланцюга мирних передач виконавчої влади у США.

Поведінка Трампа, безперечно, ускладнить заклик Байдена до примирення. Все ще є шанс, що республіканці в палаті, які залишаються вірними Трампу, спробують оскаржити результат виборів, коли 6 січня Конгрес проведе спільну сесію, щоб підрахувати результати Колегії виборників.

Зловживання Трампа переконали багатьох із понад 70 мільйонів людей, які проголосували за нього, в тому, що вибори були сфальшованими. Його дії можуть трагічно повпливати на суспільні настрої.

“Існує панування терору, яке продовжиться і після цих виборів, і це мій страх”, – заявив у понеділок Девід Аксельрод, колишній старший радник президента Барака Обами та політичний аналітик CNN.

Деякі сенатори-республіканці відреагували на останні події, нарешті визнавши, що наступним президентом стане Байден.

“Зараз ми пройшли конституційний процес, і виборці проголосували, отже, є обраний президент”, – заявив сенатор Рой Блант з Міссурі, голова комітету, який планує інавгурацію.

Інший член керівної групи Сенату Республіканської партії, сенатор Джон Тун з Південної Дакоти, також визнав, що Байден набрав необхідні 270 голосів виборців.

Одна з найближчих соратниць Трампа, Ліндсі Грем з Південної Кароліни, наполягала на тому, що президент все ще має “дуже-дуже маленький шанс”, і заявила, що нещодавно розмовляла з Байденом.

Але іншим республіканським сенаторам не вистачило сміливості прийняти перемогу Байдена.

“Історичне досягнення”

Останні дев’ять місяців були невблаганним маршем хвороб, смерті та ритуалів звичного життя.

Тож ейфорія після перших щеплень проти коронавірусу могла затьмарити той факт, що пройде кілька місяців, як більшість американців отримають свою вакцину, але це дало надію на те, що майбутнє буде кращим. Адміністрація Трампа заслуговує певного визнання за швидкий розвиток вакцини, поряд з фармацевтичними фірмами, урядовими вченими, незалежними дослідниками по всьому світу та медичними досягненнями, які роками роблять свою роботу.

“Це історичне, безпрецедентне досягнення”, – сказав Фаучі на віртуальному заході Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Однак у понеділок в США було зафіксовано 300 тисяч смертей.

“У нас 300 000 смертей. Це найстрашніша катастрофа в галузі охорони здоров’я за 102 роки – з часу пандемії 1918 року”, – сказав Фаучі.

Він також додав, що вакцини буде достатньо, щоб ефективно зупинити розповсюдження коронавірусу до кінця другого кварталу.

Але зараз американці живуть в умовах соціального дистанціювання, носіння масок та позбавлення життя, оскільки наукове моделювання передбачає ще десятки тисяч смертей.