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У ДБР певні, що Порошенко придбав квитки в день вручення підозри, адвокат заявив про стеження

У Державному бюро розслідувань заявили, що п'ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п'ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.

Четвер, 6 січня 2022, 23:23
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Про це повідомляють #Букви.

Слідчі ДБР наголошують, що Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри. Водночас адвокат політика Ігор Головань зауважив, що повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить про незаконне стеження за Петром Порошенком.

“В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня — через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик”, – наголошується на сайті державного бюро розслідувань.

Однак, адвокат заявив, що цього дня помічники купили квитки політику, і ДБР зробили з цього “карколомні” висновки.

” Той факт, що не тільки ДБР, а й інші українські спецслужби не з державою-агресором змагаються, а на виконання забаганок Зеленського незаконно стежать за П’ятим Президентом – загальновідомий, – констатує Головань.

Адвокат наголошує: оскільки ДБР визнали факт незаконного стеження, прослуховування телефонів і месенджерів, вони повинні опублікувати свідчення про завчасне узгодження зустрічей Петра Порошенка з європейськими політиками та Вселенським Патріархом.

Теги: ДБР, Ігор Головань, кримінальна справа, переслідування опозиції, Петро Порошенко

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