Служба безпеки України проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України - Закарпатській, Житомирській та Рівненській.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними силовиків, обшуки проводяться у :

▪️ Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

▪️ Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі (м.Житомир);

▪️ Скит Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі (Житомирський район);

▪️ Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночому ставропігійному монастирі (Житомирський район);

▪️ Рівненсько-Острозькій єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір’ї, Храмі всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенському храмі, Свято-Успенському храмі (Рівненська область).

Обушки проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

“Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку “русского міра” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів”, – мовиться у заяві.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (зокрема готельного типу) для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

“Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду”, – резюмували у відомстві.

Додамо що напередодні у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.