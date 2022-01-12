Державне бюро розслідувань звинуватило народного депутата від "Європейської Солідарності" й п’ятого президента України Петра Порошенка в неявці до суду і заявило, що розраховує виконати всі процесуальні дії.

Про це йдеться на сайті ДБР.

12 січня Державне бюро розслідувань заявило, що п’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко “ухилився від явки до суду”.

У документі йдеться що, слідчий за погодженням із виконувачем обов’язків генерального прокурора звернувся до Печерського суду Києва з клопотанням про обрання щодо Порошенка запобіжного заходу.

Як заявили правоохоронні органи, клопотання досі не розглянуто слідчим суддею через те, що нардеп ухилився від явки до суду.

За інформацією ЗМІ, до України Порошенко планує повернутися 17 січня 2022 року.

Тож органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу.

Як стверджують у Бюро, “ухилення” від виконання процесуальних обов’язків, у якому звинувачують Порошенка, може розцінюватися як один із ризиків, який надасть судді підстави для застосування «найбільш суворого запобіжного заходу».

При цьому ДБР посилається на статтю 42 Кримінального процесуального кодексу, стверджуючи, що підозрюваний повинен “прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду”.