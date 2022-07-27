Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram.
Зазначається, що чиновник шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати “данину”. За схемою посадовця, перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві. У посередники він взяв свого близького друга, який очолював одне з державних підприємств столиці.
Чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тисяч доларів США за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тисяч американських доларів — за продовження 4 договорів на перевезення пасажирів.
Варто зауважити, що відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни.
Для того, аби підприємець швидше ухвалив “правильне рішення”, зловмисники постійно тиснули на нього, проводили позапланові перевірки підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів, складали акти про штучні порушення. До початку російської агресії перевізник вже давав хабар посадовцю.
Постійний тиск чиновників сприяв підвищенню тарифів на перевезення для громадян, що збільшувало соціальне навантаження на мешканців Києва.
ДБР затримало високопосадовця та його спільника під час одержання чергового хабаря на сумі 220 тисяч доларів. Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.
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