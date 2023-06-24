Джерело: російське інформаційне агентство “РИА Новости”
“Ви запитаєте мене, що буде особисто з Пригожиним. Кримінальну справу буде припинено проти нього, і сам він поїде до Білорусі”, – повідомив Пєсков.
Він також зазначив, що бійці з ПВК “Вагнер”, які брали участь у заколоті, не будуть переслідуватись. Охочі з “Вагнера” зможуть підписати контракт із Міноборони РФ.
Пєсков додав, що нового звернення Путіна найближчим часом не буде.
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