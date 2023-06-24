Пресслужба Лукашенка заявила, що на даний момент є проєкт прийнятного варіанту розв'язки ситуації з ПВК "Вагнер", з гарантіями безпеки для її найманців.

Джерело: Наближений до білоруської влади Telegram-канал “Пул первого”

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Лукашенко “за погодженням з Президентом Росії провів переговори з керівником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним”.

У повідомленні зазначили, що Пригожин погодився на пропозицію “про зупинення руху озброєних осіб компанії “Вагнер” на території Росії”.

“На даний момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК “Вагнер”.

Пригожин підвердив, що його війська припиняють рух в сторону Москви.

“ПВК “Вагнер” хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на “марш справедливості”. За добу ми пройшли, не доходячи 200 кілометрів до Москви. За цей час ми не пролили ні одної каплі крові наших бійців. Зараз, наступив той момент, коли кров може пролитись. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї сторони, ми розвертаємо свої колони і йдемо в протилежному напрямку в польові табори, згідно з планом”, – заявив Пригожин.