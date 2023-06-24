Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

У зверненні 24 червня Володимир Зеленський зазначив, що “сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю”.

Зеленський зазначив, що Путін у 2021 році погрожував світу. Проте 2022 рік “показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема”.

Президент наголосив, що ми зможемо захисти себе та Європу від російських сил.