Джерело: Володимир Зеленський в Telegram
У зверненні 24 червня Володимир Зеленський зазначив, що “сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю”.
Зеленський зазначив, що Путін у 2021 році погрожував світу. Проте 2022 рік “показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема”.
Президент наголосив, що ми зможемо захисти себе та Європу від російських сил.
- 24 червня українське Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед.
- У британській розвідці зауважили, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з Росією.