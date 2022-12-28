Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився через зупинку деяких блоків електростанцій.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

“Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні”, – розповіли у компанії.

А також зазначили, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

В “Укренерго” нагадали, що енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час.

“Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує”, – підсумували в компанії.

Варто зазначити, що починаючи з 14 грудня українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни. За словами Дмитра Кулеби, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”.