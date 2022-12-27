Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

“Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Це друга добра новина”, – заявив Сергій Коваленко.

А також зауважив, що зараз складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте. За словами гендиректора Yasno, на Новий рік має бути плюсова температура.

“Проте залишається ще найголовніша змінна – божевільний сусід і його ракети та іранські шахеди”, – наголосив Коваленко.

Крім того, він відзначив бізнеси, які беруть на себе відповідальність й купують генератори для забезпечення своєї роботи.

Своєю чергою, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі відсутності обстрілів новорічні свята українців пройдуть без аварійних відключень.

Він зазначив, що зараз в Україні зменшується кількість аварійних відключень. Така можливість з’явилася завдяки роботі енергетиків із відновлення пошкодженого обладнання, зниженню споживання у вихідні дні та відсутності морозної погоди.

“Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень”, – розповів прем’єр-міністр України.

Він також зауважив, що ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку.