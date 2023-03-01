Станом на 1 березня доступна потужність в енергосистемі України збільшилась, відтак вже 18 днів поспіль дефіциту потужності немає і наразі не передбачається.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

Сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Потреба в електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

За даними “Укренерго”, причина відсутності дефіциту зараз – професійна робота енергетиків, які за кілька місяців змогли відновити функціональність енергосистеми та електростанцій.

У компанії зазначили, що за 4,5 місяця, за даними Генеральної прокуратури, 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК “Укренерго”.

Щодо генерації, то зараз працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Зокрема, інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії, триває незначний імпорт електроенергії.

Станом на 1 березня ліміти споживання до областей не доводились. Обмежень у мережах “Укренерго”, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Натомість на Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

Крім того, складною ситуація залишається у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Зараз там відновлення здійснюється за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад.

“Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів”, – розповіли в “Укренерго”.